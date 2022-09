U IRANU ŽIVOT IZGUBILO 76 PROSVJEDNIKA: Policija uhitila stotine ljudi, nemiri se brzinom munje šire zemljom

Iranske sigurnosne snage ubile su najmanje 76 prosvjednika tijekom 11 dana nemira koji su započeli nakon što je 22-godišnja Kurdkinja umrla u bolnici, kažu aktivisti.

Iranska ljudska prava (IHR), organizacija sa sjedištem u Norveškoj, optužila je vlasti za korištenje nerazmjerne sile i streljiva za suzbijanje prosvjeda.

Državni mediji procijenili kako je u nemirima poginula 41 osoba, uključujući nekoliko pripadnika osiguranja. Za cijelu situaciju su optužili prosvjednike.

Uhićene su i stotine ljudi, od kojih 20 novinara.

Tonight in the city of Yazd, two women standing on top of a car throw their hijabs in the air while protesters cheer and clap, on the 11th night of unrest in Iran over the death of #MahsaAmini, 22, in morality police custody and a near total internet shutdown.#مهسا_امینی pic.twitter.com/aqaxLhtX4C

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) September 26, 2022