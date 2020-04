U Infektivnoj klinici ‘Dr. Fran Mihaljević’ uzgojili virus Covid-19! Prvi korak prema razvoju cjepiva

Autor: dnevno

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić gostovala je u RTL-u Danas.

RTL je ekskluzivno objavio kako su na Klinici uspjeli izolirati virus COVID-19, a na pitanje što znači taj uspjeh, Markotić je odgovorila da je to veliki uspjeh i za Kliniku i za Hrvatsku.

“No, u prvom redu je to uspjeh za tim koji dugo vodim. Međutim, oni su se sada već osamostalili i većinu toga su radili samo uz moje znanje, ali vrlo samostalno. Imati svoj virus, izolirati domaći soj virusa je velika stvar. Možete ući u sve znanstveno-istraživačke i kliničke studije u svijetu, a bitno je i zbog suradnje koju imamo s našim partnerima u svijetu. Njima smo i poslali virus i pomoći će im u karakterizaciji tog virusa, ali moguće i u razvoju nekakvih cjepiva”, kazala je Markotić.

Otkrila je i da je Klinika prije nekoliko dana dobila ponudu i da se uključi istraživanje američke biotehnološke kompanije. “Oni rade najmoderniju staničnu bioterapiju koju primjenjuju u tumorima, ali isti principi bi se mogli primijeniti i u borbi protiv virusa. Ponuda je vrhunska, ali vidjet ćemo hoćemo li se moći dogovoriti”, kazala je Markotić.

Na pitanje o situaciji s epidemijom u Hrvatskoj koja je u posljednja 24 sata zabilježila 18 novozaraženih koronavirusom, Markotić je kazala da ima mjesta optimizmu, ali i oprezu.

“Ne smijemo se opustiti na taj broj. To je lijepi broj. Vidi se da smo zajedno s našim narodom na neki način uspjeli staviti pod kontrolu. No, moramo imati na umu da druge zemlje imaju jednu drugu fazu u kojoj im se ponovno povećava broj, a još imamo u izolaciji i više od 14.000 ljudi iz kojim potencijalno može biti veliki broj zaraženih”, kazala je i dodala da smijemo biti sretni, ali i da i dalje moramo biti oprezni.

Broj zaraženih nije u korelaciji s brojem testiranih

Manje je zaraženih, ali proveli smo i manje testiranja – 700.

“Očekivala sam pitanje pa sam pripremila i primjere. 1. travnja smo imali 839 testiranih i 96 pozitivnih. Sljedeći dan 1206 testiranih i 48 pozitivnih. 6. travnja 1266 testiranih, 40 pozitivnih. 12. travnja 570 testiranih, 66 pozitivnih… Dakle, to nije u korelaciji. Dijagnostika se radi stručno i promišljeno. Svi naši liječnici iz Hrvatske ciljaju i prepoznaju slučajeve COVID-a. Isto tako epidemiolozi pronalaze rizične skupine i to je rezultat da smo oko 8 ili 9 posto pozitivnih od testiranih. To je jedan jako lijepi postotak”, kazala je Markotić koja se testirala i ima negativan nalaz.

“Testirali smo gotovo kompletnu bolnicu, zasad su svi negativni. Za 10-ak dana ćemo početi serološka testiranja, da vidimo ima li djelatnika koji su asimptomatski prošli virus, a tada ću se i ja ponovno testirati”, kazala je i dodala da ako bude indikacije će se ponovno testirati i da nema razloga da se više testirao od svojih djelatnika.

“Za rukovanje imamo još dugo vremena. Ljetovanje? Vidjet ćemo…”

U Hrvatskoj je 27 pacijenata na respiratoru. Na pitanje kako izgleda život nakon skidanja s respiratora, Markotić je kazala da su svi na respiratoru teški i iznimno teški bolesnici.

“Međutim, u prvom redu ovisi i o trajanju boravka na respiratoru. Oporavak je i dug i težak. Otežano je disanje i gutanje. Dio bolesnika izgubi mišićnu masu i potrebna je dugotrajna rehabilitacija. Neki imaju problema s pamćenjem i raspoloženjem. Puno različitih zdravstvenih problema ljudi iskuse nakon boravka na respiratoru”, kazala je i dodala da se pojavljuju lanci onih koji su bili na respiratori i da je dobro čuti njihove priče.

Odgovorila je i kada možemo očekivati ukidanje još nekih mjera. “Za rukovanje imamo još dugo vremena. Mislim da ljudi općenito drže dovoljno dobru distancu, ne okupljaju se u veće grupe i čini mi se da su više-manje iz istih obitelji. Znači, većina se odgovorno ponaša. Za ljetovanje ćemo vidjeti. Ako budemo izdržali zajedno dobar ritam, onda ima šanse i za odmor. Ako ne, onda ponavljanje lekcije”, zaključila je Markotić.