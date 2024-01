U Hrvatsku stiže novi nalet iz Sibira: ‘Lipi moji, pripremite drva i ne vjerujte najavama’

Autor: I.G.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je danas vremensku prognozu za sutra, koja donosi prolazno naoblačenje s mjestimičnom slabom oborinom u prvom dijelu dana.

U jutarnjim satima očekuje se oborina, većinom u obliku kiše, dok na kopnu postoji mogućnost pojave malo snijega. Posebna pažnja skreće se na unutrašnjost zemlje, gdje bi oborina u ranim jutarnjim satima mogla smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Popodne će biti sunčanije, ali stabilnost vremena neće biti potpuna.

“U prvome dijelu dana prolazno naoblačenje s mjestimičnom slabom oborinom, većinom kišom, na kopnu moguće i malo snijega. Ujutro se u unutrašnjosti oborina može smrzavati u dodiru s hladnim tlom”, poručuje DHMZ.

Slab do umjeren vjetar

Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni u prvom dijelu dana, s kasnijim okretanjem na zapadni i sjeverozapadni smjer. Na Jadranu se očekuje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će niska, s najnižom temperaturom od -5 do 0 °C na kopnu i od 3 do 7 °C na moru. Najviša dnevna temperatura kretat će se većinom između 5 i 9 °C, dok se na Jadranu očekuju temperature od 9 do 13 °C.

“Popodne sunčanije, ali ne i posve stabilno. Slab do umjeren jugozapadni vjetar okretat će na zapadni i sjeverozapadni, na Jadranu na umjerenu buru i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od -5 do 0, na moru od 3 do 7 °C. Najviša dnevna većinom između 5 i 9, a na Jadranu od 9 do 13 °C”, poručuje DHMZ.

Ostatak tjedna i dalje hladno

U ostatku tjedna pred nama DHMZ predviđa hladnoće i minuse s povremenim razvedravanjem. Četvrtak će biti najtopliji, s dnevnim temperaturama do 7 °C, ali i lokalnom kišom.

Građane se upozorava da budu oprezni zbog mogućnosti smrzavanja oborine u unutrašnjosti tijekom jutarnjih sati, te da prate daljnje vremenske promjene.









“Podsjećamo i dalje na snazi narančasto upozorenje DHMZ-a na vjetar zbog jake i vrlo jake bure”, oglasilo se Ravnateljstvo Civilne zaštite na X-u.

Što je s Polar Vorteksom?

Meteorolog hobist Dino Dundić na svojoj Facebook stranici “Pogled na klimu i njene promjene by Dino Dundic” objavio je vlastita predviđanja za nadolazeće dane. Navodi kako je zaprimio velik broj upita o uranjenom proljeću i kraju zime. Pritom je naglasio da je trenutna snaga Polar Vorteksa (PV) ključna za razumijevanje vremenskih prilika, a da će južni ogranci PV-a i dalje dominirati nad određenim područjima:

“Dosta je vaših upita, mogu reći zbunjenih objavama o kraju zime, toplom vremenu i nastupanju uranjenog proljeća i o tome da su naleti ogranaka PV-a gotovi, te da su ovi minusi zadnji i da ih više neće biti.

Stvarnost po jutarnjim modelima je ipak dosta drukčija, te upravo modeli s pogledom na Sjevernu Hemisferu, gdje se točno vidi trenutna snaga PV-a, kao i njegovi južni ogranci dokle su došli i do kojih krajeva će se u narednom periodu i pružiti”, poručio je Dundić.

‘Fino pripremite drva’

Prema Dundiću, nova predviđanja modela za Sjevernu Hemisferu ukazuju na dolazak novih hladnih naleta iz Sibira prema našem području.

“Naravno u tim predjelima je i dakako naš dio Europe, te nas hladni naleti iz Sibira neće puštati na miru niti krajem siječnja niti po ulasku u veljaču prevrtaču.

Ona će itekako još pokazati svoju zimsku prevrtljivu ćud jer je ona zimski mjesec, bez obzira koliko je dan produljio. Pogledom na ove nove modele itekako se vide novi naleti Sibira put naših krajeva, a PV će biti pod kraj siječnja i početkom itekako dominantna sila nad našim dijelom Europe, a ne kao po nekima Afrika i ciklona azorka, jer od toga ništa neće biti”, napisao je Dundić.

Dundić poziva građane da se pripreme za nastavak hladnih temperatura te da se osiguraju drvima za grijanje.

“To Vam je to lipi moji, a vi fino pripremite drva za produljenu sezonu grijanja, jer trebati će sigurno, po meni čak i u prvom dijelu proljeća, kada još uvijek može biti hladnih spuštanja iz Sibira, a grijati će se i tada leva leva”, poručuje Dundić.

Inače, Dundićeva predviđanja nedavno su počela privlačiti veliku pažnju pratioca na društvenim mrežama, pa se teko u nedavnoj objavi na Facebooku pohvalio kako će uskoro imati 42 tisuće pratitelja na svojoj stranici “Pogled na klimu i njene promjene by Dino Dundic”