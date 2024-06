U Hrvatsku dolazi nova neugodna vremenska pojava: Plavo nebo će nestati, nešto stiže s Atlantika

Autor: M.P.

U petak će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i toplije. U unutrašnjosti umjerena naoblaka, uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, češće poslijepodne na istoku. Ujutro na kopnu mjestimice magla.

Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 °C, prognoza je DHMZ-a.

Za vikend će biti većinom sunčano uz osjetan porast temperature i umjeren jugozapadnjak. Najviše vrijednosti biti između 30 i 35 stupnjeva. Blago olakšanje od vrućine u nedjelju će pružati do umjeren jugozapadnjak. Zatim u ponedjeljak promjena vremena uz lokalno izraženije pljuskove i grmljavinu.

Novi nalet saharske prašine

No, s novim kratkotrajnim naletom ljetnih vrućina kojeg očekujemo od petka, ponovno će doći do pritjecanja veće količine saharske prašine. Atmosfera će gledajući ukupnu količinu prašine biti poprilično zasićena partikulatima, međutim u prizemnom sloju zraka ne bi trebalo doći do velikog porasta koncentracije kao što je to bio slučaj prošli put, piše Istramet.

Ipak, mogli bi primijetiti zamućenje neba i izostanak uobičajenog ljetnog, nebeskog plavetnila. Uz to, prošla promjena vremena pokazala je kako prašina u atmosferi značajno utječe na dnevni hod temperature zraka.









Ovakvo stanje vrućeg ljeta ipak neće dugo potrajati. Prema jutrošnjim prognostičkim modelima, početkom srpnja, koji je inače i najtopliji ljetni mjesec, slijedi nam novi prodor svježijeg i vlažnog zraka s Atlantika.

U takvoj situaciji, ponovno će biti riječi o lokalnim pljuskovima i nevremenima, dok će se temperature zraka nakratko sniziti čak i ispod prosjeka za doba godine. Zahvaljujući promjeni zračnih struja, saharska prašina bit će otpuhana daleko na jug.