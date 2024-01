U Hrvatskoj pronađen prvi živi primjerak invazivne vrste: ‘Nažalost, ovo nisu dobre vijesti, nije mi ovo drago’

Autor: Dnevno.hr

Još jedna invazivna vrsta pronađena je u Hrvatskoj. Iz ornitološkog društva Brkata sjenica javljaju kako su prije nekoliko dana u Neretvi pronašli invazivnu vrstu školjke Zebrastu dagnju (Dreissena polymorpha).

Osvrt čelnika tog društva, Bariše Ilića prenesen je na Metković News portalu:

“Boraveći ovih dana na terenu, točnije zadnji dan 2023. godine pronašao sam jednu malenu školjku. Pošto sam je vidio prvi put ubrao sam je i ponio kući. Nažalost vijest i nije najbolja radi se naime o invazivnoj vrsti zbog čega nisam sretan, a nažalost svakim danom popis invazivnih vrsta u Hrvatskoj je sve duži.

Prvi živi primjerak zabilježen na obali Hrvatske

Školjka koju sam pronašao (za sada jedna jedinka, ali ide to brzo kod invazivnih vrsta) nosi ime Zebrasta dagnja ili Raznolika trokutnja Dreissena polymorpha, potvrdio mi je to prijatelj. Školjka je autohtona u Crnom moru i Kaspijskom jezeru, hrani se filtracijom vode, a smatra se da širi areol preko balastnih voda koje ispuštaju brodovi. Školjka je nađena u rijeci Neretvi, a koliko sam upoznat (prebirući Internet) do sada je u Jadranskom slivu pronađeno samo nekoliko praznih ljuštura u Vranskom jezeru.

Dakle ovo je prvi živi primjerak zabilježen na obali Hrvatske.









Napisao sam već da mi nije drago, ali evo život ide dalje, moramo pratiti stanje i po potrebi poduzeti mjere. Nalaz je prijavljen u Prirodoslovni muzej Zagreb Petru Crnčanu, a on će obavijestiti doc.dr.sc. Jasnu Lajtner koja se bavi invazivnim vrstama. Obavijest ide i u Botanički vrt u Zagrebu na PMF. Školjku ću pokloniti Prirodoslovnom muzeju grada Metkovića.”