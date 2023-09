U HDZ-u znaju što ih čeka? Penava im puše za vratom: ‘Zbog Banožića gubimo izbore’

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Nevjerojatno ambiciozan, tvrdoglav i lojalan HDZ-u, tim riječima u vinkovačkom kraju opisuju ministra obrane Marija Banožića, za kojega će i u stranci reći kako je na poziciju na kojoj se trenutno nalazi zalutao spletom političkih okolnosti.

Plenkoviću je kolegu Banožića još prije nekoliko godina preporučila njegova prijateljica i nekadašnja ministrica Gabrijela Žalac, Banožićeva sugrađanka koja je lobirala za njegov dolazak u Ministarstvo državne imovine.

Kako je ondje Plenković prepoznao Banožićevu poslušnost i lojalnost, tako ga je zadržao u svojoj vladi, dodijelivši mu kompleksan resor obrane uz nadu da će ambiciozni Slavonac učiti od njegova savjetnika, bivšeg ministra Krstičevića.





Teško je reći koliko je Banožić naučio od Krstičevića, no upućeni u vinkovačkom kraju svjedoče kako je aktualni ministar politički zanat brusio u suradnji s bivšim vukovarsko-srijemskim županom Božom Galićem. No treba napomenuti da je “Bane”, kako mu tepa predsjednik Milanović, prije svega izdanak vinkovačkog HDZ-a koji je godinama podijeljen u nekoliko frakcija koje su, kako to u politici obično biva, sukobljene zbog različitih interesa te njihove odnose nije moguće izgladiti.

Gramziv karakter

Premda Banožić danas rukovodi županijskom organizacijom HDZ-a u svojemu kraju, u matičnom vinkovačkom HDZ-u baš i nije omiljena politička figura. Mnogi će to pripisati njegovu konfliktnom odnosu s tamošnjim gradonačelnikom Ivanom Bosančićem, u čijem pak krugu govore da se Banožić profilirao u političara koji je prošao razne javne funkcije a da se ni po čemu posebnom nije istaknuo. Ističu zato Banožićevi stranački kolege kao njegova mentora i Dražena Milinkovića, no u vinkovačkom HDZ-u ističu i serijal Banožićevih afera, od kojih im najviše smeta traženje subvencije APN-a koja je, kako kažu, otkrila Banožićev gramzivi karakter, a stranci i Vladi izazvala neugodnosti. Na neugodnosti je Plenković s Banožićem, čini se, navikao, a premda ni sam nije oduševljen njegovim radom u resoru obrane, ne misli ga micati zbog poznatog sukoba s Milanovićem.

Stoga se ministar može osjećati sigurno i sada nakon što je Visoki upravni sud presudio da je u vrijeme obnašanja dužnosti ministra državne imovine bio u sukobu interesa kad je samomu sebi u strogom središtu Zagreba dodijelio stan od 90 četvornih metara, čiju je renovaciju naložio. Iako Banožić ostaje u ministarskoj fotelji, u vukovarskoj županiji zbog toga nisu odahnuli, već kažu kako bi baš zbog tog njegova opstanka HDZ u njihovoj županiji mogao doživjeti debakl na nadolazećim parlamentarnim izborima. Pritom napominju da je njihova situacija složena i zbog privođenja župana Dekanića.

Ne treba zaboraviti da je u toj županiji iznimno jak Domovinski pokret koji vodi Ivan Penava, od čijeg se odlaska iz vukovarskog HDZ-a taj ogranak stranke nije oporavio. Može se očekivati da će Domovinski pokret na parlamentarnim izborima u toj županiji biti žestoka konkurencija, a poteškoće toj županijskoj organizaciji HDZ-a stvara to što njima upravlja Banožić koji najveći dio svojeg vremena provodi u Zagrebu.

Nezadovoljstvo time svojedobno je iskazivao osječki župan Ivan Anušić, s kojim ministar do danas nije izgladio odnose, no upućeni tvrde da je istoga stava i gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić, koji se smatra najutjecajnijim HDZ-ovcem u toj županiji.









Njegov utjecaj potiskuje Banožić koji se pritom oslanja na Plenkovićevu potporu, što u vinkovačkom HDZ-u izaziva nezadovoljstvo jer smatraju kako će oni na terenu morati odraditi operativni dio posla i pripremu za parlamentarne izbore kako bi se na njima opet Banožiću osigurala neka pozicija u Vladi, dok će oni s toga stola dobiti samo mrvice.

Kako tvrde upućeni koji iza sebe imaju određenu glasačku mašineriju kao Bosančić, od tipova poput Banožića teško se mogu probiti, a dio onih koji su to pravodobno shvatili stranačke redove već je napustio ostavljajući iza sebe i u toj HDZ-ovoj županijskoj organizaciji kadrovsku krizu. Za to mnogi krive i neodlučnog premijera Plenkovića, koji se po svemu sudeći od obaveza u Vlade strankom i stranačkim organizacijama ne stiže baviti, a njegova glavnog tajnika Krunoslava Katičića malo tko na terenu prihvaća kao operativca koji bi ih mogao ustrojiti, iako se on nerijetko predstavlja kao Plenkovićev glasnik.

Čiji god da je glasnik, Katičić u Vukovarsko-srijemskoj županiji ni izbliza nije sanirao dugogodišnju krizu koja se ponajviše manifestira u narušenim međuljudskim odnosima, zbog čega se taj ogranak smatra najproblematičnijim u HDZ-u. Naravno da bez kvalitetnih međuljudskih odnosa u politici ne treba računati ni na kvalitetne rezultate, posebice kada se zna da se HDZ u tom kraju i nakon Penavina odlaska odrekao nekolicine kadrova koji su im donosili respektabilan broj glasova.

Poznato je da je taj ogranak HDZ-a nakon unutarstranačkih izbora napustio bivši dožupan Josip Dabro jer nije pristao na naputke središnjice koja je željela da Banožić na tim izborima nema ni jednog protukandidata. Na takve igre pristao je Dekanić, kojemu je iz stranačke središnjice obećana fotelja župana, a uz Dabru, iz HDZ-a je otišao i bivši šef Ravnateljstva za robne zalihe Damir Juzbašić, koji se upustio u utrku za gradonačelnika Županje, gdje je snage odmjeravao s HDZ-ovim gradonačelnikom Davorom Miličevićem.

Politički utjecaj

Juzbašić je, podsjetimo, HDZ napustio nakon stranačkih izbora na kojima je izabran za šefa županjskog HDZ-a, no stranačka središnjica odlučila je da on, bez obzira na taj uspjeh, neće biti njihov gradonačelnički kandidat, nego da će to ipak biti Miličević, s kojim se ovaj onda sučelio na lokalnim izborima na kojima je odnio pobjedu.

U to je vrijeme, uoči lokalnih izbora, HDZ u Vukovarsko-srijemskoj županiji izgubio mnogo članova te je počeo gubiti i svoj politički utjecaj u županiji koja se smatrala njihovom utvrdom. Sada bi tu utvrdu, prema najavama s desnice, mogli izgubiti na parlamentarnim izborima na koje HDZ-ovci u tom važnom kraju izlaze razjedinjeni, sukobljeni i nezadovoljni kako svojim političkim predstavnikom Banožićem tako i svojim stranačkim šefom Plenkovićem.