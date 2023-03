‘U HDZ-u NE OPSTAJE SE ZBOG LJEPOTE, VEĆ ZBOG PRODORNOSTI!’ Filipović ima mrežu za ostanak na vrhu: Dva igrača iz sjene vuku konce za izgubljenog ministra

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Otkako se pojavio na političkoj sceni, nesuđeni zagrebački gradonačelnik Davor Filipović na udaru je medija i javnih kritika, čemu je vjerojatno i sam pridonio svojim nastupima koji su u najmanju ruku osebujni. Kakav god bio, Filipović je, žrtvujući se za HDZ na zagrebačkim lokalnim izborima, osvojio povjerenje premijera Andreja Plenkovića koji ga je prigrlio kao još jednoga u nizu svojih mladih lavova, osiguravajući mu jednu od najvažnijih pozicija u Vladi, onu ministra gospodarstva.

Možda Filipović ne djeluje kao netko tko bi iza sebe imao bilo kakvo zaleđe, no oni koji ga poznaju kažu kako je ministar iznimno ambiciozan, tvrdoglav i uporan tip kojemu je silno stalo do vlastitog imidža i koji se jako trudi kako bi ostvario respektabilnu političku karijeru. Filipović se, kako svjedoče naši sugovornici, čak i fizički trudi ostaviti dojam ozbiljnog političara pa tako pomno bira svoja odijela, teško da ćete ga ikada vidjeti neobrijanog ili loše frizure, a uza sve to, baveći se košarkom, održava figuru.

Borba za opstanak

Sve to možda i jest dostatno za nekakav vanjski dojam, ali jasno je da se u HDZ-ovoj hijerarhiji ne opstaje zbog ljepote, nego zbog sposobnosti i spretnosti te prodornosti koje ovom dečku ne nedostaje. Premda se ne može reći da je Filipović impresionirao naciju svojim vođenjem gospodarskog resora, u HDZ-u kažu kako se on itekako uspio probiti i izgraditi svoju poziciju blisko surađujući sa šefovima državnih poduzeća, uz potporu premijera Plenkovića, ali i dobrog dijela stranačkih kolega koji smatraju da je Filipović nepravedno podcijenjen i ismijan isključivo zbog toga što se usudio upustiti u utrku za Bandićeva nasljednika, s čime bi se rijetki i mogli nositi jer je HDZ ionako godinama koketirao s pokojnim gradonačelnikom pa se od te stigme ne bi odmaknuli ni mnogo iskusniji politički kapitalci.





Ne odveć iskusan ministar na vrijeme je shvatio da se u politici opstaje uz pomoć vlastite mreže, ma koliko ga Plenković trenutno podržavao, predsjednici stranke su prolazni, a njemu se iz politike ne odlazi ni nakon završetka aktualnog mandata. Trio fantastikus, tako u HDZ-u nazivaju mrežu koju je mladi ministar posložio kako bi se što bolje pozicionirao.

Dok jedni tvrde kako je taj izraz zapravo zezancija na račun nevještog Filipovića, drugi kažu da je taj nadimak došao zbog toga što Filipović uživa veliko Plenkovićevo povjerenje i zbog toga što je od njega dobio odriješene ruke. Što god da je od toga istina, ekipu fantastikusa uz Filipovića čine Jurica Lovrinčević i Hrvoje Bujanović. Lovrinčević je inače bivši predsjednik Uprave Pevexa, koji je ujedno i posebni savjetnik ministra gospodarstva. Oni upućeni u zbivanja u ovom resoru tvrde da se za Lovrinčevićevo imenovanje znalo čim se prijavio na natječaj jer su on i ministar Filipović i prije nego što je ovaj preuzeo Ministarstvo gospodarstva bili u dobrim odnosima, smatralo ih se dobrim znancima, a sada je taj njihov odnos prerastao u prijateljski.

Glavni savjetnik

Prije svakog medijskog istupa i prije nego što povuče bilo koji potez, Filipović se savjetuje s iskusnim kolegom Lovrinčevićem, bivšim šefom nekadašnjeg Peveca, a zatim i Pevexa, koji je nakon završetka Agronomskog fakulteta pohađao doktorski studij na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, gdje, doduše, nije doktorirao za razliku od Filipovića koji je doktor ekonomije. Aktualni ministar svojeg savjetnika Lovrinčevića upoznao je baš tako što ga je pozivao na gostujuća predavanja na Ekonomskom fakultetu, gdje je ovaj studentima objašnjavao kako je od propalog Peveca stvorio respektabilnu tvrtku.

Prema tvrdnjama naših dobro upućenih sugovornika, odnosi između Lovrinčevića i Filipovića nisu se zadržali samo na gostujućim predavanjima, već je obitelj Filipović svojedobno navodno poslovno surađivala s Lovrinčevićem, koji je u odličnim odnosima i s glavnim tajnikom HDZ-a Krunoslavom Katičićem koji je, kao što je dobro poznato, s premijerom Plenkovićem prijatelj još od djetinjstva.

Lovrinčević je poslovno surađivao i s Marijem Radićem iz Domovinskog pokreta, ali su se njih dvojica razišla.

Lovrinčević je inače predsjednikom Uprave bivšeg Peveca imenovan u listopadu 2016. na petogodišnji mandat, a prije toga bio je na dužnosti člana Uprave. S Radićem je pak još početkom 90-ih osnovao tvrtku Dicentra koja je zastupala razne strane proizvode i robne marke od lizalica Chupa Chups i bombona PEZ do Philipsa. Nakon toga zajednički su osnovali tvrtku Filir, a početkom 2000-ih ulagali su u kupnju dijela Vuteksa koji je u to doba bio u stečaju. Preko tvrtke Filir od austrijske poslovne grupacije Lorenz Snacks Group kupili su i tvrtku Bobi Snacks, a zatim su krenuli u preuzimanje Peveca. Zanimljivo je da je Lovrinčević preko zajedničke tvrtke s Radićem bio financijer prve predizborne kampanje Domovinskog pokreta, ali nakon toga njih dvojica kreću na dvije različite poslovne strane pa Lovrinčeviću pripada Dicentra, a Radiću Filir, odnosno dvije tvrtke koje su suvlasnice Pevexa, što je dovelo do Lovrinčevićeva odlaska s čela Uprave, gdje ga je zamijenio Krešimir Bubalo. U svakom slučaju, nakon te poslovne karijere Lovrinčević, kojemu je Pevex isplatio 22 milijuna kuna dividende za 2020., odlučio se zaposliti na poziciju posebnog savjetnika u Ministarstvu gospodarstva, gdje zarađuje oko 11.000 kuna mjesečno, no treba napomenuti da on nije državni službenik.

Veliko iznenađenje

U službi kod ministra gospodarstva na poziciji državnog tajnika smjestio se pak Bujanović, čiji je transfer također mnoge iznenadio pa se tvrdilo kako je njegov dolazak u Ministarstvo gospodarstva jedna od najsnažnijih akvizicija iz privatnog u javni sektor. Bujanović se školovao u Americi te je odande stigao s titulom Chartered Financial Analyst, uz to on posjeduje i dvije MBO diplome iz Beča i Minnesote, a iza njega je i dva desetljeća duga karijera u Privrednoj banci Zagreb. Mediji su pak u jeku njegova dolaska u Filipovićevo ministarstvo tvrdili kako je iza Bujanovića dosta suspektna situacija koja se odnosi na transakcije dionica Plive davne 2006., kada je bio direktor Sektora investicijskog bankarstva PBZ-a. Zbog njegovih postupaka Hanfa je nakon provedene istrage u studenome te godine izdala rješenje drugoj najvećoj banci u državi o oduzimanju dozvole za trgovinu vrijednosnim papirima, a to oduzimanje uvjetovano je novim kršenjem Zakona o tržištu vrijednosnih papira godinu dana od pravomoćnosti rješenja.









Riječ je bila o dosta neugodnoj situaciji za PBZ, s tim da treba napomenuti da je u to doba na čelu Hanfe sjedio Ante Samodol, u čijoj je eri oduzet pozamašan broj dozvola za rad. Hanfa je nakon iscrpne istrage utvrdila da je Bujanović davao naloge za transakcije dionicama Plive pripravnicima koji nisu posjedovali dozvole za obavljanje trgovine vrijednosnim papirima, a utvrđeno je i da je Direkcija brokerskih poslova PBZ-a krajem lipnja 2006. realizirala niz naloga za kupnju i prodaju Plivinih dionica, koje su protrgovali sa 32,8 milijuna 28. lipnja, te već idućeg dana s čak 1,72 milijardi kuna. U tom trenutku u toj banci dozvolu za transakcije dionicama imala je isključivo direktorica Direkcije brokerskih poslova koja je tijekom toga turbulentnog perioda otišla na godišnji odmor.

Bijela lista

Iz Hanfinih rješenja proizlazi da je tadašnji direktor Bujanović dao naputak podređenom djelatniku Daliboru Rakušu da bude prisutan u Direkciji brokerskih poslova tijekom provođenja transakcija s Plivinim dionicama. U svakom je slučaju i mimo ove priče o Plivi Bujanović prije dolaska u Filipovićev tim dva desetljeća proveo na raznim pozicijama u PBZ-u. Iako je doista u timu ministra gospodarstva dvojac koji ima iskustva u privatnom sektoru, čini se da to Filipoviću ne koristi previše jer je nedavno zbog svoje takozvane bijele liste ušao u sukob s trgovačkim lancima koji najavljuju tužbe protiv države pozivajući se uz ostalo i na kršenje GDPR-a.

Nedavno je pak najavljeno da bi cijena plina 1. travnja trebala skočiti sa 41 na 106 eura po megavatsatu, a iako je Filipović rekao kako to sigurno neće dopustiti, nije objasnio na koji se način misli boriti s tim novim poskupljenjem. Načelno se Filipovićeva borba s rastom cijena ne može nazvati uspješnom, jer bez obzira na njegove liste, građani ne osjete da su cijene hrane i ostalih usluga išta povoljnije nego što su bile do formiranja te aplikacije zbog koje je ministar gospodarstva ušao u rat s trgovcima i poslodavcima.









Filipović nije ušao u rat samo s trgovcima nego i sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem ne dopuštajući poskupljenje vode u glavnome gradu, što možda i jest jedan od korektnijih poteza, no ne treba zaboraviti da je isti taj ministar Filipović godinama dizao ruku za opstanak Milana Bandića na čelu Zagreba koji je nakon njega ostao u milijunskim dugovanjima i ogromnom rasulu koje ne mogu raspetljati ni najveći financijski stručnjaci, a kamoli zeleni gradonačelnik Tomašević koji ionako prije ulaska u političku arenu nije imao nekog iskustva. Bez previše iskustva Filipović se nametnuo kao jedna od glavnih karika Plenkovićeve Vlade i novog pomlađenog HDZ-a, i dok se mnogi pitaju za čije interese on radi i tko je njega uopće progurao do Vlade, on gradi vlastitu mrežu, a preko nje i svoju političku budućnost koja se zasad doista čini iznimno optimističnom, bez obzira na sve Filipovićeve verbalne eskapade.