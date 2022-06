STRAH I TREPET U ZAGREBU, POŠAST HARAČI GRADOM! Čopori divljih svinja u pohodu, rastrgan psić: ‘Postoje legla, uništavaju sve pred sobom’

Autor: L.B.

Već drugi dan zaredom stižu dojave prepadnutih građana Zagreba zbog čopora divljih svinja koje harače gradom.

Naime, kako se čini, sve su bliže središtu grada, a uznemirujuća svjedočanstva, poput onog da su svinje napale psa i rastrgale ga kod brane između Mikulića i Bijenika dodatno su uznemirile javnost, budući na tom predjelu puno ljudi šeta pse. Poziva ih se na oprez.

“Cijeli čopor je lijepo prelazio preko semafora. Bojim se izaći iz kuće jer ne znam u mraku gdje bih mogla naići na svinju”, rekla je Đurđa Đuranec za Dnevnik Nove TV.





‘Tko će biti kriv kad dođu do Zrinjevca?’

Osim toga, problem je i što divlje svinje uništavaju nasade, cvijeće, voće i povrće.

Zato se povećao i broj poziva upućen Hrvatskom lovačkom savezu. Ljudi ih zovu i javljaju da su vidjeli divlju svinju. Zbog toga su lovci zatražili hitan sastanak s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Ivica Budor kaže da traže sastanak “da se ne nađemo u situaciji da moramo objašnjavati zašto divlje svinje hodaju danas uz Medvednicu, Mikuliće, Maksimir, a sutra možda na Zrinjevcu”. Tko će onda biti kriv, pita se Budor, koji smatra da je samo pitanje vremena kada će divlje svinje doći do centra grada. On vjeruje da u gradu postoje legla divljih svinja.

Lovci žele sastanak s Tomaševićem

Iz Grada Zagreba su za Dnevnik Nove TV rekli da će predstavnike Hrvatskog lovačkog saveza primiti na sastanak i dodali da je na području urbanog dijela Zagreba ustanovljen i donesen Program zaštite divljači te se on uspješno provodi.

Zagrebački lovci misle baš suprotno, da se on uopće ne provodi.

Miljenko Kruc iz Lovačkog saveza Grada Zagreba umiruje i kaže da se svinje čine prilagodljive te da nije zabilježen napad na čovjeka. No, na kućne ljubimce jest. One su i prijenosnici virusa afričke svinjske kuge na domaće svinje. Ali u Hrvatskoj do sada, kažu iz Ministarstva poljoprivrede, nije zabilježen nijedan slučaj.









‘Migriraju prema izvorima hrane i vode’

Sada se i Grad Zagreb oglasio o divljim svinjama koje su uočene u dijelovima grada. Objasnili su i što učiniti ako se s njima susretnete.

“U urbanom području Grada Zagreba divlje svinje su povremena vrsta divljači koja dnevno migrira prema lako dostupnim izvorima hrane i vode u urbanom prostoru, najčešće u razdoblju ljeto-jesen, a u sušnom razdoblju dodatni razlog može biti i pristup izvorima vode (Maksimirska jezera, Jarun, obala rijeke Save, potoci).

Na ovom području s divljim svinjama, kao i s ostalim vrstama divljači, postupa se sukladno Programu zaštite divljači za Grad Zagreb koji provode Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Lovački savez Grada Zagreba.









Kako bi se spriječile štete od divljači Program zaštite divljači propisuje sljedeće mjere: edukaciju i suradnju s vlasnicima i korisnicima zemljišta, nabavljanje kemijskih, bioloških i biotehničkih zaštitnih sredstava te njihovu besplatnu raspodjelu vlasnicima i korisnicima zemljišta na njihov zahtjev, zaštitu usjeva i nasada izgonom divljači te uporabom zaštitnih sredstava i plašila i dr.

Što učiniti ako se susretnete s njima?

Građanima se preporučuje da ukoliko zamijete divlje svinje ili drugu divljač da joj ne prilaze, te da je ni u kojem slučaju ne tjeraju, da ostanu staloženi, a ukoliko su s kućnim ljubimcima da iste stave na povodac, te da se smireno udalje s mjesta viđenja ili susreta s divljači.

Svaku informaciju o susretu ili viđenju divljači, kao i dodatne informacije o postupanju s divljači i štetama od divljači u urbanim dijelovima Grada Zagreba možete dobiti u Ustanovi Zoološki vrt Grada Zagreba na telefone:

01/230-2198 ili 091/6045-506,

e-mail: [email protected] ili [email protected]”, poručili su iz Grada.