U EKSPLOZIJI POGINULO DIJETE, RAKETA JE POGODILA KUĆU! Bidenov savjetnik najavio zatvaranje veleposlantva u Afganistanu

Američki predsjednik Joe Biden jučer se obratio javnosti, rekavši da je situacija u Kabulu ‘iznimno opasna’ te da je novi teroristički napad ‘vrlo vjerojatan’.

Rok do kojeg se američke vojne snage i njihovi saveznici moraju povući iz Afganistana i napustiti zračnu luku u glavnom gradu istječe za za 48 sati.

Afganistan su napustile i posljednje britanske trupe.

16:01

SAD izveo je napad u Kabulu.

Informaciju javlja dopisnik Reutersa, Idrees Ali, te navodi kako su ga dva američka dužnosnika obavijestila da su američki vojnici izveli napad u Kabulu.

Dužnosnici su, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekli Reutersu da je cilj napada bio militant grupe ISIS-K.

Glasnogovornik talibana potvrdio je informaciju o napadu koji je izveo SAD, prenosi Al Arabiya.

Cilj američkog napada je bio bombaš samoubojica koji je planirao izvesti napad na aerodromu. Navodno se nalazio u automobilu.

15: 52

Nitko još nije preuzeo odgovornost za napad.

Dužnosnik nedavno svrgnute vlade rekao je za AFP da je riječ o raketi koja je prema prvim informacijama pogodila kuću koja se nalazi pored aerodroma.

15:20

Bidenov savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan otkrio je da će SAD zatvoriti svoje veleposlanstvo u Afganistanu 1. rujna.

Rekao je i da će SAD razmotriti nove napade i druge operacije protiv ISIS-K, organizacije koja je u četvrtak izvela dvostruki samoubilački napad u Kabulu.

“SAD je sposoban suzbiti terorističku prijetnju u Afganistanu i bez stalne vojne prisutnosti na terenu”, poručio je Sullivan.

15: 10

Najmanje dvije osobe su poginule u eksploziji u Kabulu, a tri su ozlijeđene, javlja Al Arabiya pozivajući se na afganistansku novinsku agenciju Asvaka.

Spomenuti mediji pišu kako je navodno život izgubilo i jedno dijete.

14:50

Kod zračne luke u Kabulu odjeknula je velika eksplozija. Dogodila se samo nekoliko sati nakon što je State Department upozorio sve američke državljanje da hitno napuste aerodrom, objavila je Al Arabiya.

Zasad nije poznato je li riječ o sigurnoj detonaciji američke vojske ili o napadu.

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021

14:20

U Kabulu je sve manje stranih državljana i novinara, a talibani su stegnuli obruč osiguranja oko i na prostoru zračne luke zbog novih prijetnji terorističkim napadima. Novinarka Al Jazeere, Charlotte Bellis, još uvijek je u Kabulu i javlja da jutros nije vidjela niti jedan američki zrakoplov. Dodala je da stotine ljudi još uvijek pokušavaju pobjeći iz Afganistana, a posljednje informacije kažu da su se ukrcali u autobuse koji ih vode ravno u zračnu luku, kako se ne bi zadržavali na okolnom području.

12:00

Reuters je razgovarao s antitalibanskim pokretom otpora u dolini Pandžšir, sjeverno od Kabula, jedinom mjestu koje nije pod kontrolom talibana. Khalid Noor, sin nekad moćnog guvernera provincije Balkh rekao je da su se oporbeni čelnici ujedinili kako bi kolektivno pregovarali s talibanima, a među njima je i veteran, vođa etničkih Uzbekistanaca, Abdul Rashid Dostum. Nije poznato koliko su točno lideri pokreta otpora jedinstveni, a Noor kaže da postoji veliki rizik da pregovori propadnu. Ako se to dogodi, tvrdi, predaja ne dolazi u obzir te da je povijest pokazala da pokušaji vladavine Afganistanom silom nisu mogući. Glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid rekao je da su razgovori u tijeku, dajući 60% šanse za uspjeh.

10:00

Američke snage su u posljednjoj fazi evakuacije iz Kabula, čime će biti okončano njihovo djelovanje u Afganistanu koje je trajalo dva desetljeća. Oko 1000 civila čeka na odlazak u zračnoj luci, prije no što se povuče i vojska, rekao je dužnosnik zapadnih sila u nedjelju.

09:30

Jedan od dužnosnika talibana rekao je za Reuters da su spremni preuzeti kontrolu nad zračnom lukom a jučer je bilo primjetno manje ljudi za evakuaciju.

09:10

Natiq Malikzada, magistar međunarodnih odnosa na Bliskom Istoku, novinar i pisac, u jednom tvitu također je pokazao kako zapravo izgleda talibanski režim. “Dobro došli u Talibistan. Gdje se morate naviknuti da vas kalašnjikovom udaraju u lice”, objavio je uz video talibanskog borca koji na ulici nemilice puškom tuče čovjeka na motoru.

Welcome to the Talibistan!

Where you have to get used to being hit in the face by a Kalashnikov…

.

● Video from social media pic.twitter.com/gJGL5a4LpH — Natiq Malikzada (@natiqmalikzada) August 28, 2021

09:00

Talibanska brutalnost se nastavlja u Afganistanu, piše na Twitteru bivši afganistanski ministar unutarnjih poslova Masoud Andarabi. “Danas su brutalno ubili pjevača narodne glazbe. Fawad Andarabi samo je donosio radost u svojoj dolini i svojim ljudima. Pjevao je ‘naša lijepa dolina, zemlja naših predaka’. Nećemo se predati talibanskoj brutalnosti.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

08:00

Posljednje trupe Ujedinjenog Kraljevstva, diplomati i službenici napustili su Kabul. Ovo je kraj 20-godišnjeg britanskog djelovanja u Afganistanu. Od 14. kolovoza Britanci su evakuirali više od 15 tisuća ljudi.

07:00

Američki predsjednik Joe Biden sinoć se obratio javnosti. Kaže da je situacija u Kabulu “ekstremno opasna”, a novi teroristički napad je “vrlo vjerojatan”.