U centru Zagreba osvanula gomila crnih vreća: Ljudi se prepali kad su vidjeli što je u njima

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Zagrepčani i brojni gosti koji glavni grad hodočaste za vrijeme Adventa ovih dana su svjedočili hrpi smeća u samom centru. Posebno je kritično oko Gundulićeve ulice gdje su pronađene rastvorene vreće crnog smeća iz kojih su ispale jednokratne medicinske maske, rukavice, nalazi i papiri, piše Zagreb.info.

Ogorčeni stanovnici ističu da situacija nije ugodna, a jedan od građana je rekao kako ga je strah moguće zaraze. Još uvijek se ne zna kako je ovakav otpad završio na ulici.

Poteškoće s odvozom otpada

Cijeli incident se dogodio u vrijeme kada Zagreb ima sve više poteškoća s odvozom otpada, o čemu se danas oglasio i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

“Odvoz otpada ide usporeno zbog nedavnog odrona na Jakuševcu. Sanacija će trajati mjesecima, vidjet ćemo kako je došlo do odrona kako se to više ne bi ponovilo. Radi se sve da sigurnost radnika bude maksimalna, trenutno idu jedan po jedan kamion i to je usporilo proces odvoza, ali imamo plan i očekujem da će se kroz 10-ak dana stabilizirati. To su dodatni radovi na nasipu koji bi proširili i omogućili da dolazi više kamiona”, rekao je Tomašević istaknuvši da radnici Čistoće ulažu nadljudske napore da građani što manje osjete ove teškoće.