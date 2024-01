U centru Zagreba napadnuta šestorica tinejdžera: Majka dječaka otkrila što se događalo kobnog dana

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Skupina 14-godišnjaka doživjela je šokantni incident u poslijepodnevnim satima kada su ih na uglu Bakačeve i Trga bana Jelačića u Zagrebu zaustavila dva starija dečka, zastrašili ih i zatražili novac, pretražujući pritom njihove džepove. Pretpostavlja se da je napadačima bilo oko 16 godina.

“Prišla su im dva dečka za koje moj sin kaže da otprilike imaju 16 godina, u svakom slučaju bili su veći i jači od njih, dečki su se prepali, ovi su ih zastrašili i tražili su ih citiram ‘pare’, a pretraživali su im džepove. Meni se čini strašno da se to događa na glavnom zagrebačkom trgu i ono što mi se zapravo u toj cijeloj priči čini najstrašnije jest to da su moj sin i njegovi prijatelji reagirali da je to normalno i da se to događa stalno”, ispričala je majka jednog od šestorice napadnutih dječaka za Dnevnik Nove TV.

“Mislim da je jedan od razloga zašto to djeca ne prijavljuju zato što je to za njih sigurno traumatično iskustvo, željeli to oni priznati ili ne, oni su se prestrašili i vjerojatno žele to zaboraviti, žele to što prije izignorirati i praviti se da se ništa nije dogodilo. Mislim da to nije pravi put, mislim da je pravi put da se to prijavi policiji i da se uvede veća kontrola na glavnom zagrebačkom trgu kako se to više ne bi događalo”, rekla je majka.

Prvi korak je poziv policiji

Incident je prijavljen policiji, a Marija Goatti iz Policijske uprave zagrebačke apelirala je na roditelje i djecu da prijavljuju slične događaje kako bi se poduzelo kriminalističko istraživanje i spriječilo daljnje prihvaćanje takvog ponašanja. Policijski službenici, kako ističe Goatti, dostupni su i u civilu i u odorama te su spremni odmah reagirati na mjestu događaja. U slučaju uhićenja maloljetnih počinitelja, primjenjuju se odgojne mjere koje uključuju nadzor, posebne obveze i, po potrebi, psihosocijalni tretman.

“Mi ne bilježimo neke brojke koje bi ukazivale na situaciju koja bi trebala zabrinjavati kada govorimo o maloljetnicima kao žrtvama, ali trebamo istaknuti činjenicu da prvi korak prilikom saznanja o takvim događajima mora biti poziv policiji da bi dovršili kriminalističko istraživanje, uhitili odnosno otkrili ta djela i to šalje poruku počiniteljima da mi to nećemo prihvatiti takva ponašanja”, poručila je Goatti.









Psiholog Ivan Modrušan naglašava da nestabilna obiteljska situacija, loša škola i neorganizirano društveno okruženje često predstavljaju rizične faktore kod maloljetnih napadača. U konkretnom slučaju s Trga bana Jelačića, istraga je u tijeku.