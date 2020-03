U borbi protiv koronavirusa Kina šalje dva milijuna maski u EU

Kina će poslati više od dva milijuna zaštitnih maski Europskoj uniji, najavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Kineski premijer Li Keqiang je to najavio von der Leyen u telefonskom razgovoru. “Složili smo se da je borba protiv koronavirusa globalna i da si moramo pomagati u tim teškim trenucima. Kina nije zaboravila pomoć koju joj je Komisija pružila u siječnju, kada je ona bila u središtu epidemije”, rekla je von der Leyen.

Spoke with 🇨🇳PM Li Keqiang who announced that China will provide 2 mil surgical masks, 200,000 N95 masks & 50,000 testing kits. In January, the 🇪🇺helped 🇨🇳by donating 50 tonnes of equipment. Today, we’re grateful for China’s support. We need each other’s support in times of need. pic.twitter.com/2Vsw9p50Ej

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2020