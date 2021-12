U BiH KRIZA, KOJI JE DODIKOV CILJ? ‘Teatar! Za rat trebate novac i spreman narod. Iza njih bi mogla stati Rusija, no imaju druge prioritete’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković boravio je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini u jeku političke krize koja je u toj zemlji dodatno produbljena odlukom Skupštine Republike Srpske o vraćanju državnih ovlasti na entitet.

Svrha Plenkovićeva posjeta je poslati poruku o cjelovitosti BiH te potrebi za dijalogom i smanjenjem napetosti.

“Mi smo došli s najboljim namjerama i želimo da se riješi jedna anomalija koja postoji od 2006. godine i muči Hrvate u BiH. Kad bi se malo gentlemanski pristupilo, mislim da imamo sve mogućnosti da BiH dobro funkcionira, a da RH bude akter koji će podržavati BiH”, poručio je Plenković koji je pozdravio zajedništvo stranaka okupljenih oko Hrvatskog narodnog sabora BiH kazavši da to ojačava poziciju u budućim pregovorima s predstavnicima bošnjačke i srpske strane kako bi se zajamčilo da Hrvati dobiju svoje legitimne predstavnike u tijelima vlasti.

U emisiji HTV-a Otvoreno o stanju u BiH govorili su bivši ministar vanjskih poslova i sudionik Daytonskih pregovora Mate Granić, zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, prof. dr. sc. Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu, povjesničar prof. dr. sc. Ivica Lučić, i prof. dr. sc. Šaćir Filandra s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.

Granić: Na sceni su separatističke težnje Republike Srpske

Mate Granić ocjenjuje službeni posjet premijera Andreja Plenkovića BiH vrlo važnim u vrlo izazovnom vremenu, najizazovnijem nakon potpisivanja Daytonsko-pariškog sporazuma krajem 1995. godine.

“Na sceni su separatističke težnje Republike Srpske s jedne strane, a s druge strane pokušaj da se BiH učini unitarnom, građanskom državom, što nismo dogovorili u Daytonu i potpisali u Washingtonu, Daytonu i Parizu. To je isto ogromna opasnost”, rekao je Granić.

Dodao je da je Plenković došao s porukom podrške teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH, prijateljstva, suradnje dijaloga, jačanje gospodarske suradnje, ali i rješavanja otvorenih pitanja, znači čvrste podrške konstitutivnosti hrvatskog naroda u BiH jer je to temelj Daytonsko-pariškog sporazuma – jedna država, dva entiteta, tri konstitutivna naroda.

“To je temelj Daytonsko-pariškog sporazuma i bilo kakve promjene, a jesu li se dogodile, da, dogodile su se, odlukama visokih predstavnika uglavnom, posebno 2006. godine koji su puzajućim promjenama doveli hrvatski narod u neravnopravni položaj. To znači da su u 3 navrata jedna drugi narod – Bošnjaci izabrali hrvatskog predstavnika. To nije dogovoreno. To nije duh, to nije slovo Daytonskog sporazuma. O tome nitko tada nije razmišljao da se uopće može dogoditi. Moglo se dogoditi promjenama koje su visoki predstavnici učinili, a da u tom trenutku nije bila predmet ozbiljne pažnje niti SAD-a niti EU-a”, rekao je Granić.









Picula je Plenkovićev posjet također označio značajnim, a krizu u BiH nazvao možda najozbiljnijom od potpisivanja Daytonskog sporazuma.

“Pravo je pitanje što će se događati u neposrednom vremenu pred nama. To je već tendencija, kronično stanje u kojima se BiH već nalazi godinama, ako ne i desetljećima. Pravi upitnik je kako će međunarodna zajednica reagirati na aktualnu situaciju u BiH. Po mom sudu, pratim ovdje u europskim institucijama razvoj događaja iz poprilične blizine, čini mi se da EU ovog trenutka nema jasan odgovor kao ni cijela međunarodna zajednica što napraviti ako situacija u BiH eskalira”, smatra Picula.

Dodikov cilj? ‘Teatar’

Na pitanje koji je Dodikov cilj, Bandov odgovara – teatar.

“Nešto više od toga je teško. Vi za rat trebate imati narod koji je za to spreman, nisam siguran da su građani RS za to spremni, morate imati novac ili međunarodnu priču koja stoji iza vas. Jedini tko bi eventualno stao iza njih je Rusija koja trenutno ima druge prioritete. Ovo je cimanje, s opaskom da treba jasno reći, ovo je reakcija na dosadašnja ukidanja ovlasti Dayrona koja nisu bila dogovorena. Odcjepljivanje se neće dogoditi, nije moguće, no najviše to vidimo kao teatar”, rekao je.









Granić dodaje da je za izlaz samo jedan put – poštivanje Daytonskog sporazuma koji je i ustav BiH.