U akciji “Tebra” uhićeno 20 osoba, za njih 15 traži se istražvi zatvor

USKOK se priopćenjem oglasio o velikoj jučerašnjoj policijskoj akciji “Tebra”, u sklopu koje je uhićeno 20 ljudi.

Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti.

“USKOK je, na temelju višemjesečnog kriminalističkog istraživanja provedenog u koordinaciji s PNUSKOK-om te suradnje s nadležnim tijelima Bosne i Hercegovine, donio rješenje o provođenju istrage protiv 20 hrvatskih državljana (1982., 1984., 1962., 1981., 1974., 1976., 1979., 1960., 1982., 1980., 1982., 1976., 1972., 1993., 1986., 1977., 1988., 1976., 1979., 1979.) od kojih jedan ima i državljanstvo Bosne i Hercegovine, zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom, teške tjelesne ozljede u pokušaju, prikrivanja i protupravne naplate, sve u sastavu zločinačkog udruženja, te kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., u razdoblju od rujna 2016. do svibnja 2019. godine, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji, u cilju stjecanja značajne nepripadne materijalne dobiti kontinuiranom kupovinom i daljnjom prodajom većih količina droge, povezali u zajedničko djelovanje IV., V., VI, VII., VIII, X. i XIV. okrivljenike te druge za sada nepoznate osobe radi nabavke, prijevoza, prijenosa i preprodaje većih količina marihuane i kokaina. Marihuanu su I. i II. okr. kupovali od ilegalnih proizvođača i krijumčara u Albaniji i Crnoj Gori, a potom su organizirali dopremu droge u Bosnu i Hercegovinu. Sukladno planu zločinačkog udruženja, radi njegove realizacije je V. okr. drogu preuzimao i skladištio u Bosni i Hercegovini, nakon čega su uskladištenu drogu prekontrolirali I. i II. okr. ili IV. okr. po njihovom nalogu. Nadalje je V. okr. angažirao VI. okrivljenu policijsku službenicu zaduženu za graničnu kontrolu na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, koja poznaje načine izbjegavanja granične kontrole i nadzora, radi prijevoza marihuane iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i odvoženja droge zajedno s V. okr., do kupaca XVIII. i XX. okr. odnosno do VII., VIII. i X. okr. koji su drogu dalje prevozili osobnim i teretnim vozilima do Zagreba i okolice gdje je VIII. okr. drogu skladištio i čuvao. Jednako tako su drogu prodavali i drugim preprodavačima (XV., XVI., XVII., XIX. i XIV. okr.). Droga se dalje predavala IV. i X. okr. te drugim za sada nepoznatim osobama koje su je, skladištili, pripremali, prevozili i isporučivali krajnjim kupcima koje su prethodno pronalazili I. i II. okr. Na opisani način u Hrvatsku je prokrijumčareno najmanje 15 730 kilograma marihuane. Također su u navedenom razdoblju I. i II. okr. u najmanje dva navrata od za sada nepoznatih osoba nabavili najmanje 1335 grama kokaina s time da su prodali dio droge koju im je dovezao VIII. okr., dok su dio predali IV. okr. koji je drogu prema njihovim uputama prepakirao za daljnju prodaju čime su I., II., V., VIII. i X. okr. pribavili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 84,5 milijuna kuna, dok su ostali okrivljenici pribavili nepripadnu imovinsku korist u za sada neutvrđenom iznosu.

Osim navedenog se osnovano sumnja da su I., II., i III. okr., u razdoblju od prosinca 2017. do početka srpnja 2019. godine, u Zagrebu, povezali u zajedničko djelovanje IV., IX., XI., XII., XIII. okr. te druge osobe kako bi, u cilju stvaranja osjećaja straha i nesigurnosti, vršili fizičke napade i nanosili teške tjelesne ozljede pojedinim osobama, palili osobne automobile te prikrivali stvari za koje su znali da su ukradene, odnosno kako bi primjenom nasilja naplaćivali dugove, a što su s ciljem realizacije plana zločinačkog udruženja okrivljenici u više navrata i činili. Tako su u navedenom periodu organizirali i izvršili zapaljenje najmanje četiri osobna automobila, pripremali napad na najmanje jednu osobu, prikrivali najmanje jedan ukradeni osobni automobil te protupravno naplatili dug od najmanje jedne osobe.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv 15 okrivljenika”, stoji u priopćenju.