‘U 24 SATA MOGU DOVESTI 6 TISUĆA VOJNIKA U BiH!’ Stigla je i ta poruka: ‘Imamo jamstva generala’! OESS i zastupnik EU parlamenta zabrinuti!

Autor: N.K

Napetosti u BiH sve su veće, a najviši dužnosnici Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS-a) upozorili su vlasti Republike Srpske kako svojim koracima opasno ugrožavaju mir u BiH i regiji, a iz krugova grupacije Zelenih u EU parlamentu objavljeno je kako EU može u slučaju potrebe vojno reagirati i odmah poslati u BiH šest tisuća vojnika.

Predsjedateljica OESS-a i ministrica vanjskih poslova Švedske Ann Linde i glavna tajnica te organizacije Helga Maria Schmid poručile su kako su pokušaji Republike Srpske da preuzme jednostranim odlukama ovlasti koje sada ima BiH, samo pojačavaju napetosti.

“Pozivamo političke lidere u RS da se suzdrže od negativnih političkih poteza usmjerenih ka podjelama. Osporavanje Daytonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine nosi sa sobom rizik narušavanja mira u državi i u regiji”, stoji u izjavi dužnosnica OESS-a.

“Imamo jamstva generala da mogu dovesti 6 tisuća vojnika”

Zbog krize u BiH u tu je zemlju tijekom vikenda stiglo izaslanstvo grupacije Zelenih/EFE u Europskom parlamentu kako bi upozorili da EU parlament neće samo šutke promatrati rastuću krizu. Waitz je naveo i kako Hrvatska nema najbolju ulogu te da ono što rade Srbija i Hrvatska vide kao jasan pokušaj uništenja BiH. Dodao je i kako je međunarodna zajednica u 90-im prekasno reagirala. Osim toga, ne sviđaju mu se ni etničke podjele u BiH.

“Imamo istinskog Hrvata koji glasa za istinskog hrvatskog predstavnika. Tko odlučuje tko je pravi Hrvat? Je li uzimamo nalaz krvi? To vodi ka fašizmu”, rekao je između ostalog.

Govorio je i o vojsci koja bi štitila BiH.

“Imamo jamstva generala (iz EU) da oni mogu dovesti postrojbe jačine do šest tisuća vojnika u roku od 24 sata”, kazao je za televiziju N1 europarlamentarac Thomas Waitz koji boravi u Sarajevu zajedno sa predsjedateljem izaslanstva Europskog parlamenta za suradnju s BiH i Kosovom Romeom Franzom.

“Svjestan sam koliko mladih je napustilo zemlju jer tu je strah od novog rata. Sreća RS nema pristup takvom oružju kakvom je imala u balkanskim ratovima. To su obavještajni podaci koje imamo ne samo od EU, već i NATO-a. Artilerija više nije dostupna RS. Također, tu je prisustvo međunarodnih snaga. Znam da su smanjene, ali imamo garancije od generala da oni mogu dovesti trupe do 6.000 vojnika u roku od 24 sata od momenta prvog dolaska, 6.000 za sedam dana. Posvećeni smo i na bilo kakav znaka eskalacije upotrijebit ćemo sve potencijale da sačuvamo mir u ovoj zemlji, da ne bude štete po građane od nacionalističke retorike i aktivnosti koje bi mogle dovesti do pokušaja secesije RS. Svjesni smo onoga što Milorad Dodik kao lider nacionalističke stranke u RS pokušava uraditi. EU i dalje se zasniva na principu dijalog. Mi pokušavamo do zadnjeg trenutka riješiti stvari političkim dijalogom. Moramo biti svjesni da svi pokušaji da se potkopa državništvo BiH će dovesti do konkretne akcije”, naveo je Waitz.









Iz RS-a odbili razgovarati

Zastupnici Republike Srpske odbili su sudjelovati u razgovorima s Waitzom i Franzom. Poručuju kako grupacija Zeleni/EFE u Europskom parlamentu koju oni predstavljaju ima “neuravnotežena stajališta”.

“Oni zanemaruju stavove dva konstitutivna naroda, ustav i opće prilike u zemlji a stajališta su im usklađena samo sa željama bošnjačke politike”, kazala je Snježana Novaković Bursać koja je zastupnica u parlamentu BiH ispred Saveza nezavisnoh socijaldemokrata (SNSD) na čijem je čelu Milorad Dodik.