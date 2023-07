Tvrtka tipa osuđenog za iznudu najveći HDZ-ov donator: Lider australihskih Hrvata stao iza Vidović Krišto

Autor: Iva Međugorac

Kako to obično biva i u prvih šest mjeseci ove godine prema podacima DIP-a najviše donacija dobila je vladajuća stranka, odnosno HDZ koji je od 15 donatora u prvih pola godine dobio 51 tisuću eura. Nakon HDZ-a idući na listi je Zagreb je naš, a onda i Odlučnost i pravednost, stranka na čijem je čelu saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto. SDP je tek na četvrtom mjestu ove zanimljive liste. Najviše donacija na račun HDZ-a slilo se od križevačke tvrtke Radnik koja im je uplatila 15 tisuća eura, dok je 10 tisuća eura uplatila đurđevačka tvrtka Bistra.

Dugogodišnji donatori iz Križevaca

To što se Radnik nalazi na listi donatora vladajuće stranke zapravo niti nije neko pretjerano iznenađenje pošto je ova tvrtka dugogodišnji donator HDZ-a. Prvi čovjek tvrtke je i sam član HDZ-a, riječ je o Mirku Habijanecu u sastavu čije grupacije posluje i Bistra iz Đurđevca. U vladajućim redovima ime Mirka Habijaneca i njegova sina Krešimira dobro je poznato, riječ je o dvojcu koji sjedi u Županijskom odboru HDZ-a Koprivničko-križevačke županije, a tvrtka Radnik jedna je od najutjecajnijih i najmoćnijih u građevinskom sektoru u našoj zemlju.

Grupaciju Radnik čine Hidoring, Vodogradnja iz Varaždina, Hidroregulacija iz Bjelovara te Bistra, a te tvrtke lani su ostvarile prihode od 1,23 milijarde kuna te tako ujedno ostvarile i rekordno poslovanje. Samo je Habijančev Radnik lani poslovao s prihodima od 934 milijuna kuna, a to je također rast od preko 50 posto te su ujedno poslovali i sa dobiti od 42 milijuna kuna.





Zlobnici bi rekli kako su ove donacije i ovakvo poslovanje odnos u kojem ruka ruku mije budući da je Radnik lani radio na cijelom nizu državnih tvrtki, ali i tvrtki usko vezanih uz vladajuću stranku pa su tako recimo prihode zgrnuli radeći na obnovi zgrade Podravke kojom ravna Plenkovićeva prijateljica i bivša ministrica Martina Dalić, radili su u Radniku i na obnovi bolnice u Varaždinskim toplicama, ali i na distribucijskom centru Hrvatske pošte kojom upravlja HDZ-ov Ivan Čulo.

Žestoko ih kritizirali u RF-u

Svojedobno su Habijanca žestoko kritizirali predstavnici Radničke fronte podsjećajući da je tvrtka Radnik osnovana 1984-te godine od strane radnika samoupravljača iz udruge Udarnik koja je kasnije preimenovana u Građevinar i naposljetku Radnik. Radno vrijeme im je i preko 10 sati dnevno a radi se i po šest dana u tjednu”, tvrdili su u RF-u uz opasku da su radnici prisiljeni raditi poslove za koje nisu plaćeni, a pored toga prekovremeni rad nije im prema tezama iz ove stranke plaćen.

No, s druge strane oni koji Habijaneca poznaju i koji su mu skloni tvrde kako je on u Radniku više od 30 godina, a zanat je i sam brusio na Radnikovim gradilištima u Njemačkoj te danas zapošljava više od 700 ljudi, što posebice u današnje vrijeme ne bi mogao postići da ih ne plaća adekvatno. Inače je malo poznato da je tvrtka Radnik financirala izgradnju domobranskog spomenika na centralnom groblju u Križevcima, a svojedobno se problematiziralo to što je Habijanec svojedobno ispod cijene kupio dvije zgrade bivše tvornice Kamensko i to samo dva tjedna nakon što je osnovao projektnu tvrtku Anni Aurei koja je postala formalni vlasnik tih nekretnina.

Zanimljiva imena i na popisu ostalih donatora









Osim Habijančevih tvrtki na popisu vodećih donatora HDZ-a nalazi se i zagrebačka tvrtka Doctype. Radi se o digitalnoj kreativnoj agenciji koja također nerijetko posluje s državnim tvrtkama poput primjerice Hrvatske pošte. Na čelu tvrtke koja je HDZ-u donirala 10.000 eura nalaze se stanoviti Toni Rončević i Lovro Klapan te Genc Daka koji je direktor i član društva.

Daka se u javnom prostoru spominjao davne 2009. godine kada se progovaralo o pokušaju iznude bivšeg vozača nekadašnjeg ministra Božidara Kalmete Danijelu Miočiću i šestorici njegovih pomagača koji su pravomoćno osuđeni na po dvije godine zatvora. Od cetinskog poduzetnika Miće Valentića ta je ekipa pokušala iznuditi 460 milijuna kuna, a uz prvookrivljenog Miočića koji je osuđen na 15 mjeseci zatvora, njegov kum Elvis Lučić kažnjen je s dvije godine zatvora, dok je Daka s još trojicom – osuđen na godinu dana.

Donacije za HDZ uplatila je i riječka tvrtka Ribili u vlasništvu Marije Lelas Tomić i Nevenka Turkovića. Inače je njihova tvrtka Ribili osnovana 90-tih godina u Rijeci, a bavi se opskrbom profesionalnih kupaca odnosno ugostitelja, hotelijera te trgovačkih društava i javnog sektora.









Stranka Zagreb je naš ove je godine dobila 23.800 eura donacije, ali oni su uglavnom donirani od strane pojedinaca sa sitnim iznosima koji ne premašuju sto eura. Najveće iznenađenje na ovoj listi zastupnica Krišto i njena stranka osnovana koncem prošle godine od donatora je uspjela osigurati 12.000 eura, a jedan od najvećih donatora je Marko Franković koji je za ovu opciju izdvojio 3.000 eura.

Riječ je o neformalnom lideru hrvatske zajednice u Australiji koji je poprilično poznat na domaćoj konzervativnoj sceni. Na lijevoj političkoj sceni sve je manje poznat i prihvaćen šef SDP-a Peđa Grbin čija je stranka od donatora dobila 8.000 eura, od soboslikarskog obrta Branka Jušića, Petra Mamule, Gorana Palčevskog i Kristiana Pahljine koji su joj donirali po 2.000 eura.