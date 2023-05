TVRTKA IZ ZABOKA RADNICIMA NIJE ISPLATILA PLAĆE! Direktor se pravdao: ‘Nisam znao da imamo radnike’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Općinski sud u Zlataru (Stalna služba u Zaboku) ovih je dana objavio presudu kojom je proglasio krivim 42-godišnjeg M.R. iz okolice Svetog Križa Začretja jer kao direktor jedne tvrtke sa sjedištem u Zaboku nije isplatio plaće zaposlenicima te tvrtke.

Radi se o plaćama za srpanj i kolovoz 2021. godine, a ono što je posebno zanimljivo je činjenica da se direktor na sudu branio kako uopće nije znao da tvrtka kojoj je vlasnik, i u kojoj je bio direktor, ima zaposlene.

Naime, kako je rekao, on je tvrtku kupio od prijašnjeg vlasnika i bio je uvjeren, kad je 10. kolovoza 2021. godine preuzeo tvrtku, da su radnici odjavljeni, odnosno, da tvrtka više nema zaposlenih, prenosi Zagorje.com.





„Stečajni postupak nad tvrtkom je otvoren 19.7.2022. Nisam znao da su u tvrtki u kojoj sam postao direktori uopće zaposleni bilo kakvi radnici i da im treba isplatiti plaću za srpanj 2021. Što se tiče isplate plaća istim radnicima za kolovoz 2021. odnosno od 1.8.-.13.8., točno je da za taj period plaće nisu isplaćene, ali ja sam pitao bivšeg direktora je li tim radnicima dao potvrdu o neisplati plaće na što mi je on rekao da je to učinio. Ja sam tek u 10. mjesecu 2021. dobio od javnog bilježnika rješenje da sam ja vlasnik i direktor tvrtke, iako je točno da sam u registar trgovačkog suda upisan u 8. mjesecu 2021.“, branio se direktor na sudu.

Sud mu nije povjerovao

No, sud to nije povjerovao, posebno nakon svjedočenja inspektorice rada i jednog od zaposlenika.

„Okrivljenik M.P. je u vrijeme počinjenja prekršaja nesumnjivo bio odgovorna osoba, jer je prema vlastitom iskazu direktor tvrtke od 10.8.2021., a prekršaji su počinjeni nakon toga, dana 31.8.2021. i 30.9.2021., stoga sud nije prihvatio njegovu obranu u dijelu gdje tvrdi da nije znao da tvrtka ima zaposlenike kojima nije isplaćena plaća, jer je istovremeno iskazao kako mu je bivši direktor rekao da je radnicima dao potvrdu o neisplati plaća, pa prema tome nisu točni navodi okrivljenika kako nije znao ništa o zaposlenicima tvrtke koje je direktor od 10.8.2021., a i o činjenici da radnicima poimenice navedenim u prekršajnom nalogu nije isplaćena plaća za srpanj i kolovoz 2021. koja dospijeva do kraja mjeseca tj. do 31.8.2021. i 30.9.2021. Isto tako je okrivljenik bio dužan dostaviti radnicima obračun dospjele, a neisplaćene plaće za mjesec srpanj i kolovoz 2021. što nedvojbeno nije učinio, a bio je to dužan učiniti kao odgovorna osoba u pravnoj osobi.“, naveo je sud u obrazloženju svoje presude kojom ga je proglasio krivim.

Za neisplatu plaća radnicima sud je 42-godišnjeg direktora kaznio novčanom kaznom u iznosu od 930 eura, no, proglasio ga je krivim i za još dva prekršaja – zato što zaposlenicima nije dostavio obračun dugovane, a neisplaćene plaće iz kojeg je vidljiv iznos kojeg je bio dužan isplatiti i drugo, jer nije inspektoru rada u Krapini dostavio potpune podatke, obavijesti i materijale, koji su inspektoru bili potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora, a što je bio dužan temeljem pisanog poziva.

Za prvi prekršaj kažnjen je s dodatnih 920 eura, a za drugi s 400 eura, tako da sveukupno, za sva tri prekršaja, mora platiti sveukupno 2.250 eura, no, ako odmah plati 1.500 eura, odnosno, dvije trećine iznosa novčane kazne, smatrat će se da je podmirio cjelokupan iznos.

U trenutku donošenja, ova je presuda bila nepravomoćna i direktor se na nju imao pravo u roku od 8 dana žaliti Visokom prekršajnom sudu RH, no u ovom trenutku nije poznato je li to i učinio.









Inače, kako stoji u samoj presudi, 42-godišnji M.P. trenutno radi u Njemačkoj i prima plaću u iznosu od 1.125 eura.