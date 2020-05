TVORAC SDP-ovog PROGRAMA NE IDE NA LISTU ZA IZBORE: ‘Ne morate biti ministar da biste utjecali na nešto’

Autor: Dnevno

Zvonimir Mršić, bivši koprivnički gradonačelnik, dugogodišnji bivši predsjednik uprave Podravke, savjetnik u Agrokoru, a danas jedan od tvoraca programa SDP-a za izbore u ponedjeljak je komentirao nadolazeće parlamentarne izbore i SDP-ov program.

“Na snažnim temeljima trebamo napraviti plan za Hrvatsku za narednih 30 godina. Građani su spremni za promjene kad im se dobro objasni što one nose”, rekao je Mršić za Večernji list.

Mršić je izjavio da iako je jedan od ključnih savjetnika oko SDP-ovog gospodarskog programa, neće ići na listu za Sabor.

“Moja ambicija je da se Hrvatska počne mijenjati u smjeru kad može ostvarivati svoje ciljeve. Budimo zemlja u koju će se drugi ljudi želiti useliti. Ne idem na listu SDP-a. Ne morate biti premijer i ministar da biste utjecali na nešto. Tebamo prestati podcijenjivati hrvatski Sabor. Čak i onaj koji bude formirao vlast, trebat će zazivati sve one koji mogu pomoći. SDP se ponašao izuzetno konstruktivno u ovoj krizi. Predložili smo preko 30 mjera, no Vlada nije željela ni raspravljati”, rekao je Mršić te dodao što misli o neradnoj nedjelji.

“Kad imate krizu, ne počnete sa zabranom nedjelje. Potrebno je doći do nacionalnog konsenzusa. Da smo mi Austrija i Njemačka, onda bi bili za to jer bi ljudi imali dovoljno novca da idu u restorane. Ali s obzirom na naše stanje i turizam, to je drugačija stvar”, zaključio je Mršić.