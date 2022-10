TUŽNI DANI, NI KĆERI GA NE POSJEĆUJU! Dok Sanader gleda kroz rešetke, njegovi bivši suradnici vode nove živote: Ćaćini ljudi snašli su se i bez politike

Autor: Dražen Krajcar

Ivo Sanader na slobodu bi mogao za maksimalno dvije godine, tvrde to naši dobro upućeni sugovornici, referirajući se na posljednju presudu bivšem premijeru, onu iz afere Hypo zbog koje Sanader ima razloga za zadovoljstvo.

Da Sanader ima nešto manje razloga za zabrinutost, potvrdio je nedavno njegov dugogodišnji odvjetnički tim – Čedo Prodanović i Jadranka Sloković – koji je najavio da će ići na objedinjavanje triju pravomoćnih presuda donesenih protiv njega. Iako Sanaderovi odvjetnici nisu željeli spekulirati o tome kada bi on mogao na slobodu, u odvjetničkim krugovima spominje se rok od dvije godine.

Slučaj Sanader komentirao je i odvjetnik Anto Nobilo koji je naglasio da je riječ o nepravednom postupku uglavnom zbog njegova trajanja. “Ako se završava osuđujućom presudom, treba je što prije obznaniti javnosti jer je to i njima poruka. Ako se nešto dogodilo 1994., a postupak se vodio 15 godina, svi su zaboravili o čemu se radi. Naši suci su na temelju istih dokaza donijeli različite presude – dvije osuđujuće i jednu oslobađajuću, a novih dokaza nema.”





Najavio knjigu

“Naše pravosuđe još se stvara i problem je što je slučaj Sanader zaista bio spektakularan. On je bio premijer, pritom još karizmatičan, dobar premijer i moćan, i kad takav čovjek padne, dođe do velikog efekta u javnosti, političkih utjecaja, pritiska javnosti i suci shvate da moraju osuditi i kad ima dokaza i kad nema. To djelo, ako je počinjeno, nije imalo veze s ratom i ratnim profiterstvom, nego sa stvaranjem nove države i otvaranjima veleposlanstava, a to bi se događalo da je bilo rata ili nije. U onim okolnostima se, međutim, Sanadera moralo osuditi”, smatra Nobilo koji napominje da se sada čeka žalba, a onda postupak ide i na Visoki kazneni sud pa se može očekivati da će kompletan proces trajati još godinu i pol do dvije. “Kod Sanadera imamo još jednu stvar, zdrav razum nalaže da se nešto učini, a pravosuđe to ne dopušta – imamo odluku Vrhovnog suda Švicarske koja kaže – Sanader je osuđen bez pravog dokaza”, podsjetio je Nobilo.

I bez njegova podsjećanja nije zgoreg napomenuti kako je nakon dvije osuđujuće presude u slučaju Hypo koje su pale na višim razinama, na ponovljenom, trećem suđenju bivši premijer oslobođen optužbi za ratno profiterstvo, odnosno za uzimanje provizije od 3,6 milijuna kuna od Hypo banke. Riječ je o slučaju koji se odvijao 90-ih godina, dok je Sanader bio zamjenik ministra vanjskih poslova, kada je Hrvatskoj odobren kredit za kupnju zgrade veleposlanstva. Premda je USKOK najavio žalbu na presudu, Sanaderovi odvjetnici drže da USKOK-ove tvrdnje o počinjenju kaznenih djela nisu dokazane i najavljuju objedinjavanje presuda, a za to vrijeme Sanader u Remetincu neumorno i danas lista sve svoje optužnice i dokumentaciju koju posjeduje te samostalno razrađuje elemente svoje obrane, radeći na vlastitoj knjizi, u kojoj bi, prema tvrdnjama upućenih, trebao iznijeti svoju verziju priče o političkom progonu, za što odgovornim smatra bivšu premijerku Jadranku Kosor i nekadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića.

Nije Sanaderu u Remetincu lako, kažu djelatnici tog čuvenog zagrebačkog zatvora koji bivšeg premijera opisuju kao susretljivog, razgovorljivog i obrazovanog tipa zaboravljenog od svih osim od supruge Mirjane koja je ondje još česta gošća.

Uspješan biznis

Sanadera rijetko posjećuju kćeri Petra i Bruna, koja se nedavno preselila u London i zaposlila u Kraljevskoj bolnici za integriranu medicinu, koja je dio NHS Foundation Trust University Collegea London Hospital. Riječ je o ustanovi koja slovi kao jedan od vodećih pružatelja komplementarne medicine u javnom sektoru u Europi, a Bruna Sanader Vukadinović ondje je zaposlena kao psihijatrica, odnosno stručnjakinja za nesanicu i poremećaje spavanja.

Kako Sanadera ne posjećuju njegove kćeri, tako bivši premijer nema doticaja ni sa svojim nekadašnjim suradnicima koji su se rasuli po političkim i poduzetničkim vodama.

U poduzetničkom svijetu posljednjih godina uspješno pliva njegov nekadašnji ministar Petar Čobanković koji se, nakon što je odgulio kaznu, posvetio vinogradarstvu i vinima. Biznis je to u kojem sudjeluju svi članovi Čobankovićeve obitelji, uključujući i suprugu Anicu. Godišnje se iz Čobankovićeve iločke vinarije na tržište isporuči oko dva milijuna litara vina pa se njegova vinarija smatra najvećom malom vinarijom u državi premda su po veličini tik iza Iločkih podruma. Oni koji danas susreću Čobankovića u iločkom kraju reći će da je s vinima doista napravio ogroman i uspješan biznis, politika i mediji ne zanimaju ga ni najmanje, ali bez obzira na to, na njegovo imanje često navraćaju lokalni političari iz vukovarskog i vinkovačkog kraja, premda Čobanković danas živi mirnim, povučenim životom. Najveći dio njegovih vina prodaje se u takozvanoj bag-in-box ambalaži, no obitelj je uglavnom fokusirana na nešto kvalitetnija, buteljirana vina, među kojima su i četiri koja imaju status vrhunskih i koja su nagrađivana na vinskim festivalima. Čobanković danas obrađuje oko 96 hektara vlastitih vinograda, a na dan prerade i do 50 tona grožđa, s tim da se posebno ponose šampionskom graševinom. Na proizvodnji vina u Čobankovićevoj vinariji radi dvadesetak zaposlenika, a njemu samom zasigurno su uvelike pomogle razne državne potpore koje je posljednjih godina dobivao.









Uslužna djelatnost

Malo je toga od države dobio bivši potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Damir Polančec, koji je najavio tužbu u kojoj će od Republike Hrvatske zahtijevati odštetu zbog štete koja mu je počinjena u pravosudnoj trakavici koja se protiv njega vodila, a za koju je on, baš poput Sanadera, krivio Bajića. Polančec danas radi kao direktor i član Uprave u hotelu Barba u Starigradu Paklenici. Hotel je Polančec otvorio u prostoru bivšeg odmarališta tvrtke Tvin iz Virovitice, koje je nakon kupnje preuredio u hotel s dvije zvjezdice. Barba je hotel u vlasništvu tvrtke Barba Bruno sa sjedištem u Koprivnici, čiji je osnivač tvrtka Bina Tours također iz Koprivnice, u kojoj je direktor također Polančec, dok je osnivač Niba Toursa tvrtka Irikon iz Koprivnice koju je osnovao Polančec.

U Upravnom vijeću Pletera posluje pak bivši Sanaderov ministar obrane i unutarnjih poslova Berislav Rončević, koji je na taj posao došao nakon otkaza u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Sanaderov mladi lav Gordan Jandroković još je politički aktivan kao predsjednik Sabora i jedan od najbližih Plenkovićevih suradnika, a spominje se i kao HDZ-ov kandidat za predsjednika države.

Uz Plenkovića i HDZ i danas je Sanaderov državni tajnik Branko Bačić, predsjednik HDZ-ova Kluba zastupnika, kojemu bi ovaj zastupnički mandat ujedno mogao biti i posljednji jer se progovara o njegovu umirovljenju. Na mirovinu ne pomišlja Sanaderova nekadašnja prijateljica Dubravka Šuica, koja je u međuvremenu postala potpredsjednica Europske komisije. U Plenkovićevoj vladi kao ministar obrazovanja djeluje nekadašnji Sanaderov ministar Radovan Fuchs, dok bivši ministar prometa Božidar Kalmeta ponovno kreće u svoje pravosudne bitke nastojeći zadržati poziciju najutjecajnijeg HDZ-ovca u zadarskom kraju.









Utjecaj u virovitičkom kraju još ima Ivica Kirin, bivši HDZ-ov ministar unutarnjih poslova iz prvog saziva vlade Ive Sanadera, koji je davne 2007. podnio ostavku zbog afere Vepar jer je uhvaćen u lovu s tada optuženim generalom Mladenom Markačem.

Čeka rasplet

Ta etapa miljama je daleko od današnje Kirinove karijere, smatra ga se jednim od najdugovječnijih gradonačelnika u Hrvatskoj, a u samom HDZ-u, pa i u Virovitici, prilično su zadovoljni svim njegovim projektima koji su vidljvii u tome gradu. Jednim od vidljivijih ministara u Vladi bivšeg premijera Sanadera smatra se nekadašnji prvi čovjek hrvatskih financija Ivan Šuker, koji je i u prošlom sazivu Sabora branio HDZ-ove boje. Šuker danas više nije politički aktivan i u tom kontekstu više ga nitko i ne spominje, baš kao što se sve rjeđe u javnom prostoru spominje Sanaderova najeksponiranija suradnica Jadranka Kosor, bivša premijerka koja je aktivna uglavnom na svojem profilu na Twitteru, na kojem u kratkim crticama izvještava o svojim životnim aktivnostima te se s vremena na vrijeme referira na politička zbivanja u našoj zemlji.

Za to vrijeme bivši premijer iza rešetaka čeka rasplet svoje sudbine nadajući se slobodi koja bi mu dobro došla i zbog toga što se boravak u Remetincu ozbiljno odrazio na njegovo zdravlje, pa je od utjecajnog i karizmatičnog političara postao čovjek čija pojava izaziva sažaljenje, jer sve i da je kriv za sve ono zbog čega se godinama spori, iz današnje perspektive gledano, čini se da je Sanader žrtvovan kako bi se spasili razni svjedoci i pokajnici, ali i svi oni koji navodno ništa nisu znali o njegovim nečasnim radnjama, a koji i danas kroje hrvatsku političku zbilju.