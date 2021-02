TUŽNE VIJESTI ZA SKIJAŠE: Ako ste mislili uživati u omiljenom zimskom sportu – zaboravite!

Autor: Sanja Plješa/Hina

Pandemija koronavirusa traje i dalje.

Zbog toga nema turizma ili se on odvija u ograničenim uvjetima.

Iako je sezona skijanja, malo je skijališta u Europi “otvorilo svoja vrata”.

Francuske vlasti zbog pandemije koronavirusa ne planiraju otvoriti skijališta cijelu veljaču. Datum kada će to učiniti još uvijek nije određen, objavio je u ponedjeljak premijer Jean Castex.

Nakon susreta s predstavnicima skijaških odredišta na svom Twitter profilu Castex je pojasnio kako im “zdravstvena situacija ne dopušta otvaranje skijališta”.

Castex je najavio produženje financijske pomoći skijalištima koja su se nadala da će im se dopustiti otvaranje za nadolazeće zimske praznike.

Vlasti su ranije razmatrale otvaranje početkom siječnja ako to dopusti epidemiološka situacija, no to se nije dogodilo, piše agencija dpa.

U Francuskoj, koja je u nedjelju imala najveći broj pacijenata s covidom-19 u zadnjih devet tjedana, ne rade ni kafići i restorani, a granice su zatvorene za sva putovanja osim onih nužnih.