Tužna sudbina ovog Hrvata tjera suze na oči: ‘Pričaju da je bio lumen, a onda je najednom propao’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Stiglo je zimsko doba s niskim temperaturama pa se ljudi rijetko odlučuju na dugotrajan boravak na otvorenom.

No, neki naši sugrađani, nažalost, nemaju izbora. Često na ulicama primjećujemo beskućnike, nad njima se sažalimo, ali ruku na srce, malo tko u potpunosti može shvatiti kako njihov život izgleda – bez toplog doma u koji se mogu skloniti od hladnoće i obitelji koja će ih dočekati.

Zagrepčanin pitao kako da pomogne beskućniku

Uoči blagdana njihove priče posebno su potresne.

Na Redditu je jedan Zagrepčanin rekao kako već duže vrijeme po gradu viđa beskućnika duge kose, raspadnutih čizama, koji uvijek sa sobom ima hrpu vrećica i često ulazi na tramvaj na stanici Sv. Duh, a izlazi na glavnom zagrebačkom trgu.

Kaže, sreo ga je na izlasku iz jedne trgovine.

“Rekao sam mu da ću mu odmah dati svoje kožne čizme samo da ne hoda u tim raspadnutim, a on me na to pitao, u čemu ću ja onda hodati. Kaže da će si jednom sam kupiti. Rekao je da ima neki stan, kuću, ali da su problemi, da svatko želi svoj dio… Kupio sam mu neke stvari u Lidlu i savjetovao mu da ode do crkve Sv. Ante na Svetom Duhu jer znam da će mu dati što mu treba, no po reakciji vidim da neće. Rekao je da će si sam kupiti, ako imam gotovine. Kaže da se zove Robert ako sam dobro razumio. Moje pitanje je zna li netko dotičnog gospodina i njegovu situaciju da znam ubuduće što i kako mu pomoći?”, upitao je.

Čitavo je more potresnih priča: Bio je lumen i najednom propao

Ubrzo se nanizalo mnogo komentara iz kojih se stječe dojam da mnogi građani znaju o kome se radi. Nekoliko osoba podijelilo je priče o ovom čovjeku.









“Čuo sam o njemu iz profesorice iz srednje škole. Navodno je sve bilo u redu dok jedan dan nije skupio nešto stvari i nestao. Pričala je da ga poznaje i da su mu nudili hranu i odjeću, ali da ništa od toga nije htio. Jednostavno ne želi da mu se pomogne. Godinama ga viđam u tramvaju s tim vrećicama na nogama, nudili smo mu čizme, ali ništa”.

“Moji roditelji su išli s njim u razred u srednjoj školi, bio je najbolji, odlikaš, kažu da je bio lumen. Najednom je propao, čak je išao s njima na fakultet prvu godinu. Stari uvijek popriča s njim kada ga sretne”.

“Imao je neku firmu i pristojno zarađivao dok jednom nije pukao. Ljudi su mu svašta nudili, no odbio je”.









Iz navedenih komentara vidljivo je da su svi uvjereni kako je baš njihova priča o tom čovjeku točna, no čak i da to nije slučaj te da se samo jedna od njih odnosi na istinu o nesretnom gospodinu, jasno je da postoji more slučajeva ljudi kojima se u jednom trenutku dogodi takav dramatičan životni preokret koji ih potrese do temelja i ostavi bez svega.

Nevidljivi i zaboravljeni: Koliko Hrvatska ima beskućnika?

U Hrvatskoj nije poznat točan broj beskućnika, podaci variraju od 400-tinjak pa do više od 2000, upozoravaju stručnjaci ističući da je beskućništvo jedan od najtežih oblika siromaštva koji traži nove pristupe borbi protiv toga najskrivenijeg društvenog problema.

Prema izvješću Ministarstva socijalne politike za 2021., ukupno je registrirano 424 beskućnika, kojima teškoće nastoje olakšati sustav od 16 prihvatilišta i prenoćišta i jedna stambena zajednica. Drugi izvori govore o 525 odnosno 511 beskućnika, od kojih 412 muškaraca i 99 žena. Hrvatska mreža beskućnika smatra da ih ima više od dvije tisuće.

Beskućnici ulaze u sustav prekasno, uglavnom krajnje zapušteni, u slučaju kada su im iscrpljene druge mogućnosti preživljavanja na ulici. U tim slučajevima, skrb se svodi na kriznu intervenciju, uputnicu za prehranu u pučkoj kuhinji ili privremeni smještaj u kriznim situacijama. Međutim, kapaciteti za smještaj su ograničeni i nedostatni, svode se na 450 mjesta, a standardi usluga su neujednačeni.

Antropologinja s Instituta Ivo Pilar Lynette Šikić Mićanović provela je kvalitativno istraživanje života na ulici među osobama s iskustvom beskućništva u nekoliko gradova u Hrvatskoj. Neizbježno uobičajena iskustva među ljudima koji se susreću s uličnim beskućništvom obuhvaćaju prepreke pri zapošljavanju, u zdravstvenoj skrbi i zakonskim pravima, kao i druge koje ograničavaju bilo kakav izlaz iz beskućništva.

‘Housing first’

Navedeni podaci i ocjene dio su sedam istraživanja provedenih unutar znanstvenog projekta ‘Nova perspektiva za beskućništvo’. Izneseni su na nedavnom skupu koji su organizirali Hrvatska udruga socijalnih radnika i Hrvatska mreža za beskućnike.

Zvonko Mlinar iz Hrvatske mreže za beskućnike zauzeo se za donošenje nacionalnog plana za prevenciju i borbu protiv beskućništva. Polazište bi trebala biti nova definicija beskućnika koja uključuje osobe u neadekvatnom i nesigurnim uvjetima stanovanja.

Po njoj, beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstva kojima bi mogla podmiriti troškove stanovanja, a boravi na javnim mjestima koja nisu primjerena za stanovanje ili u prihvatilištu. Jedan od socijalno inovativnih modela borbe protiv beskućništva, iznesen na skupu, zove se ‘housing first’.

On počiva na načelu da je adekvatno stanovanje ljudsko pravo i da korisnici usluga imaju pravo na izbor i kontrolu, te je orijentiran na aktivan angažman korisnika bez prisile. U Hrvatskoj se prva Pula upustila u pokušaj uvođenja toga modela i za sada su, kažu, zadovoljni rezultatima.