‘TUŽAN VAM DAN ŽALOSTI!’ Beljak tvrdi da nas HDZ prisiljava na današnji praznik: ‘Nadam se još kratko’

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik i predsjednik HSS-a Krešimir Beljak, kako se čini, ne slavi Dan državnosti, ako je suditi prema onome što je napisao na Facebooku.

Beljak je tako u utorak ujutro čestitao preko društvene mreže “dan žalosti”, a objavu je započeo riječima: “Tužan vam dan žalosti!”

‘Prisiljeni smo je slaviti baš na dan kad nas je HDZ preuzeo’

“Tužan vam dan žalosti,

na današnji dan zapravo obilježavamo obljetnicu prvog dolaska HDZ-a na vlast, koju su HDZ-ovci licemjerno nazvali Danom državnosti.

Iako i u samom Ustavu hrvatska državnost ima tisućljetnu tradiciju, još tamo od kneza Branimira, prisiljeni smo je “slaviti” baš na dan kad nas je HDZ preuzeo.

U zadnje 33 godine, HDZ nas je temeljito opljačkao, a radi nesmiljeno to i dalje, do današnjeg dana. Nadam se još kratko, do izbora naredne godine, kad će ga birači imati priliku poslati na smetlište hrvatske povijesti. Zauvijek.”, napisao je Beljak