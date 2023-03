TUŽAN KRAJ MLADE BOLNIČARKE! Spašavala je živote, ali izgubila je svoj: ‘Zabavljam se, još sam u jednom komadu’

Ukrajina tuguje za još jednim mladim životom – tijekom evakuacije ranjenika u blizini Bakhmuta, život je izgubila 29-godišnja Yana Rykhlitska, dobrovoljka i bolničarka 93. mehanizirane brigade Kholodnyi Yar.

Mlada se bolničarka našla u vozilu hitne pomoći koje je napadnuto, a vijest o tragediji objavili su članovi njezine obitelji i prijatelji, prenosi Pravda.

Yana je prije rata radila u osiguravajućem društvu, no po samome početku invazije, odlučila se na pomaganje civilima i vojsci, a potom se dobrovoljno pridružila ukrajinskim oružanim snagama i radila kao bolničarka u stabilizacijskom centru u gradu Bakhmutu. Prema riječima njezinih prijatelja i poznanika, Yana sve činila za pobjedu Ukrajine te je nebrojeno puta riskirala vlastiti život kako bi pomogla ranjenima.

Samo nekoliko sati prije nesreće, Yana je bila u kontaktu sa svojom prijateljicom Tetianom Zenart, kojoj je na pitanje “Kako ide?” odgovorila “Zabavljam se, još sam u jednom komadu.”

Od tragično preminule djevojke mnogi se opraštaju na društvenim mrežama. Među njima je i Anton Gerashchenko, bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova Ukrajine, koji je na svom Twitter profilu napisao: “Yana (Yara) Rykhlitska, 29, volonterka i bolničarka 93. brigade, poginula je blizu Bakhmuta. Yana je ubijena tijekom evakuacije ranjenika – vozilo u kojem je bila, granatirano je. Vječna uspomena na heroja!”

Na Twitter stranici Obrana Ukrajine također su se oprostili od hrabre volonterke, naglasivši da je bila pravi heroj, “uvijek spremna riskirati svoj život da bi pomogla drugima.”

Eternal memory and glory to our fallen heroes! pic.twitter.com/frP6rCoEWp









