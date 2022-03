‘TUTNJAVA, KAKAV UŽAS!’ Građani uznemireni, tresla se Banovina. Zabilježen novi potres

EMSC javlja o potresu na Banovini.

Potres magnitude 2,8 po Richteru pogodio je područje 9 km jugozapadno od Siska na dubini od 2 kilometra.

Brojni građani javljaju dojmove potresa koji su neki osjetili i u Zagrebu.

“Tutnjava”, “Užas”, pišu građani na EMSC-u.

#Earthquake 28 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 4 min ago (local time 14:10:51). Colored dots represent local shaking & damage reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/iu69hAXDz5 pic.twitter.com/kuw8xlQUJQ

— EMSC (@LastQuake) March 10, 2022