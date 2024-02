Turudićev prethodnik o vendeti s Milanovićem: ‘Zbog njega su izručeni komunistički ubojice’

Autor: I.G.

Uoči glasanja o novom glavnom državnom odvjetniku u srijedu i dalje pljušte oporbene reakcije na druženja kandidata Ivana Turudića s osuđenicima i optuženicima, uz zahtjev da se umjesto o tome glasa o raspuštanju Hrvatskog sabora i ide na izbore. Oglasili su se i USKOK, DSV te udruga sudaca, a premijer poručuje da na Turudiću ustraju.

Podsjetimo, Jutarnji list objavio je poruke koje je Ivan Turudić razmjenjivao s Josipom Rimac. Navodno je riječ o porukama od 2016. do 2020. Prema njihovu sadržaju – Rimac i Turudić bili su bliski.

Rimac, danas Pleslić, uhićena je u svibnju 2020. zbog sumnje na korupciju. Turudić je od 2017. bio predsjednik zagrebačkog Županijskog suda, a sada je kandidat za glavnog državnog odvjetnika.

‘Sve je to izvađeno iz konteksta’

Sada su u HRT-ovoj emisiji gostovali bivši glavni državni odvjetnik Željko Olujić, bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer, slobodni novinar Gordan Malić te novinarka Jutarnjeg lista Ivanka Toma. Kako navodi Olujić, do napada na Turudića i curenja navedenih poruka dolazi zbog njegove odluke da procesuira dvojicu Udbaša:

“Sve je to izvađeno iz konteksta. Premijer je rekao da je to voajerizam, ali on je upotrijebio jednu blažu formulaciju. Mi smo u izbornoj godini, krenuli su politički obračuni sa sviju strana, a pogotovo sa strane gospodina Milanovića koji je u internom sukobu već dugi niz godina s gospodinom Turudićem, jer je Turudić predsjedavao vijećem kojem je došlo do izruke komunističkih ubojica, koji su osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora u Njemačkoj, a gospodin Milanović se tome žestoko protivio.









Time više što je nakon toga uslijedila jedna packa hrvatskoj državi jer se nismo prikazali u onakvom svjetlu kako je trebalo, a to je da je zakon iznad svega”, rekao je Olujić.

Željko Žganjer rekao je da je teško dovesti u vezu postupak izručenja Perkovića i Mustača s razgovorima koji su procurili u javnost. “Ne vidim nikakvu vezu. Važno je to da li narav ovih poruka upućujena rizik da bi osoba koja se prihvaća te dužnosti mogla zlouporabiti te ovlasti. O tome će odlučiti zastupnici u hrvatskom Saboru”, rekao je Žganjer.