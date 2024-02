Turudić izašao pred naciju i objasnio sočnu poruku o kojoj bruji cijela Hrvatska: ‘To je trač’

Za novog glavnog državnog odvjetnika u Saboru je u srijedu izglasan Ivan Turudić. I kao što se prašina podigla vezano za gotovo sve vezano za to, ništa drugačije nije prošlo ni glasanje bez oštre rasprave u kojoj se opet nisu birale riječi. Letjele su opomene, ali i teške optužbe na račun vladajućih i samog Turudića.

Ekskluzivno s novim državnim odvjetnikom razgovarala je Ivana Ivanda Rožić.

Sve ste preživjeli i postali glavni državni odvjetnik, kako se osjećate nakon svega?

“Fantastično se osjećam, bilo je naporno. Imam svoj cilj i očekivao sam da će biti takvih prizemnih napada. Napada se i moja obitelj i djeca. Govori se da je moj sin hodao s kćeri ratnog zločinca. To ne piše na opskurnim portalima nego u etabliranim medijima. I niz drugih gadosti. Što se mene napada, bilo je očekivano. Naravno da je ispod pojasa, ali je bilo očekivano”

‘Vjeruje mi puno ljudi’

Nacionalna katastrofa, lažov, vucibatina, sve je to Vama rekao predsjednik Milanović koji Vas je usporedio s prostitutkama.

“On je naša sramota, sramota cijele hrvatske države. Koji je sadržaj njegovih izjava, što se u njima ima za čuti osim uvrede i pljuvačine najniže vrste. Stariji se sjećamo tjednika s početka 90-ih godina. To je jezik opskurnog medija i mulja. Jezik koji truje Hrvatsku i mlade, sve u Hrvatskoj. Više nema sablazni kad notorni Milanović izađe s takvim riječima. Ne bojim ga se nimalo, ne poštujem ga. Ako mu to čini zadovoljstvo, neka. Kod njega je problem što svaki put želi nadmašiti sebe. Doći će do granice implozije, implodirat će u svom zlu i bijesu. A kad se pomiješa bijes i strah to je vrlo opasna i toksična kombinacija”

Mislite li da nakon svega što se dogodilo da Vam ljudi vjeruju?









“Vjeruje mi puno ljudi. Dobivam dnevno potvrde toga da mi vjeruju. Pogledajte pažljivo što je pitala zastupnica Benčić, ipak je vrsna pravnica i što sam joj odgovorio. Na saborskom Odboru sam rekao cijelu istinu. Mislite li da sam dužan Benčić i Orešković govoriti o sadržaju privatnih SMS-ova. Zašto ona ne iznese svoj mobitel i svoje privatne SMS-ove”

‘To su fotošopovi’

Ovo je mobitel oduzet u kaznenom postupku protiv Josipe Rimac?

“U kojem kaznenom postupku? U kojem je to spisu? Kako znate da su ti spisi autentični, da u njima stoje ti transkripti? Kako ne bih sumnjao da su autentične. Navodno ih postoji 300 tisuća. Ako ih je netko sposoban i spreman bez kritičkog sagledavanja poslati u javnost. To su fotošopovi… Brišem poruke, nisam pojma imao da je toliko poruka”