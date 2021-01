TURSKOJ STIŽU TEŠKA VREMENA: Erdogan se mora oduprijeti pritiscima kako bi zadržao samostalnost i geopolitičku poziciju

Autor: Zoran Meter / 7dnevno

Erdoganova Turska u posljednje četiri i pol godine, od pokušaja njegova nasilnog svrgavanja s vlasti neuspješnim vojnim udarom u srpnju 2016. godine, ostvarila je niz važnih vanjskopolitičkih uspjeha, oslanjajući se prije svega na vlastite snage i vodeći brigu ponajprije o vlastitim nacionalnim interesima. Pritom je često potpuno izlazila iz okvira i nametnutih uloga, kako članstvom u NATO-savezu, tako i obvezama koje proizlaze iz pozicije njezina boravka u predvorju dobivanja statusa punopravnog članstva u EU-u koje joj se obećava već gotovo pola stoljeća uz neprestano nametanje novih uvjeta.

Osim oslanjanja na vlastite snage i nove re-islamizacije zemlje, tj. odmaka od državnog sekularizma kao ostavštine utemeljitelja moderne turske države Mustafe Kemala Ataturka, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i krug glavnih stratega turske vanjske politike znalački koriste i potpuni slom poslijeratnog međunarodnog poretka i na njemu zasnovanog odnosa između ključnih globalnih i regionalnih sila, temeljenog, poglavito nakon završetka hladnog rata – na načelu Pax Americana – gdje je sada na djelu pad američkog globalnog utjecaja i jačanje SAD-u konkurentnih država, prije svih Kine i Rusije.

Erdogan, ljut zbog pokušaja svoga svrgavanja od turskog generaliteta i najviših vojnih časnika (prije svega unutar vojnog zrakoplovstva), za koje opravdano sumnja da je iza njih stajala američka “duboka država” i s njom povezane ključne europske zemlje – prije svih Njemačka, okrenuo se aktivnoj realizaciji projekta pokušaja vraćanja turskog utjecaja na perimetru nekadašnjeg Osmanskog Carstva, koristeći vrlo snažnu polugu – od Zapada potpuno odbačenu i sotoniziranu Rusiju Vladimira Putina koji je Erdoganu pružio posljednju ruku spasa upravo u vrijeme i nakon spomenutog vojnog puča (prema pojedinim mišljenjima, Putin je Erdogana, navodno, u posljednji čas upozorio na predstojeći vojni udar, time mu omogućivši bijeg na obližnji otok u Mramornom moru nedaleko od Istanbula i zapravo mu spasio život).

Neoprostiv grijeh

U operacionalizaciji spomenutog turskog vanjskopolitičkog projekta Erdogan je stao na prste mnogim ključnim zapadnim zemljama, nenaviklima na to da ih itko sa strane, a najmanje netko iz njihova lagera – ometa u provedbi njihovih nacionalnih interesa: od Sirije i Iraka, preko Libije pa sve do Južnog Kavkaza i Nagorno-Karabaha. Sve redom tradicionalnim zonama snažnog, prije svega francuskog, britanskog, a onda i američkog interesa. Uz to, javno im bacajući rukavicu izazova u lice, kroz tursku suradnju s njihovom glavnom geopolitičkom i vojnom suparnicom na spomenutim prostorima – Rusijom.









Erdoganov je to grijeh koji mnogi na Zapadu smatraju neoprostivim i za koji vjeruju da je došlo vrijeme konačne naplate nakon što vlast u Bijeloj kući uskoro i službeno preuzme Joe Biden.

Nedavno je The New York Times objavio kolumnu autora bivšeg američkog ministra obrane Roberta M. Gatesa, koji je tu funkciju obnašao od 2006. do 2011. (u vrijeme Georgea W. Busha i Baracka Obame). Tekst je posvećen obnovi koja je potrebna američkoj vanjskoj politici u skladu s izazovima vremena, a Gatesova prva teza govori o potrebi za pojačavanjem pritiska – ne na geopolitičke protivnike, kako bi se moglo očekivati, nego na najbliže saveznike.

Gates se pritom usredotočio na dvije države koje su si počele dopuštati previše. Riječ je o Njemačkoj i Turskoj. Bivši ministar podržao je nedavno uvedene sankcije protiv Ankare, precizirajući kako je to dobar početak. Pa ako pogledi na Njemačku u svjetlu djelovanja buduće administracije još nisu potpuno jasni (Gates bi i nju kaznio zbog plinovoda Sjeverni tok 2), tada o Turskoj već možemo govoriti kao o zemlji koja će se suočiti s teškim vremenima ako nastavi ustrajavati na pravu vođenja suverene politike. Gates tako navodi kako “turska kupnja ruskog sustava protuzračne obrane, usprkos opetovanim američkim upozorenjima, mora biti kažnjena. Ankara također mora odgovarati za svoje akcije u Libiji, istočnom Sredozemlju i Siriji koje su u suprotnosti s interesima drugih saveznika u NATO-u i kompliciraju napore za postizanje mira. Ne treba zanemariti djelovanje država članica u suprotnosti s interesima drugih saveznika”.









Opasne sankcije

Riječima bivšeg američkog ministra obrane treba dodati i činjenicu da je Washington uveo sankcije protiv bliskog Erdoganova suradnika Ismaila Demira, šefa ureda za vojnu industriju i jedne od glavnih osoba kada je riječ o kupnji ruskih protuzračnih sustava S-400. Cijeli turski vojnoindustrijski sustav jako ovisi o Zapadu pa stanje za Erdogana nije nimalo ugodno. U pitanju je ugovor potpisan s Pakistanom o kupnji turskih vojnih helikoptera T129 jer su Amerikanci blokirali dozvole za motore kojima su opremljeni. Kanada je obustavila isporuke optičkih sustava za sada već čuvene turske dronove Bayraktar TB2 proslavljene u bitkama u Libiji i Nagorno- Karabahu. Slično se ponaša i Njemačka kad je riječ o proizvodnji turskih tenkova Altay.

Zapadne dužnosnike i javnost iritira i politička retorika turskog državnog vrha, nerijetko slična onoj Trumpovoj – bez imalo pardona, poput slona u staklenoj sobi – često drska i uvredljiva, zbog čega se Erdogan posvađao gotovo s kim god je mogao i zbog čega mu mnogi sada priželjkuju neslavan kraj. Smatraju, naime, kako je došao trenutak da Zapad ostavi po strani svoje unutarnje napetosti i krene u združenu ofenzivu na Tursku s ciljem njezina prisiljavanja na neupitnu poslušnost, kako je to bilo u dugom pred-Erdoganovu razdoblju. Pritom Washingtonu ne trebaju nekakvi parcijalni turski ustupci vezani uz eventualno iznalaženje kompromisa oko sustava S-400 i sl.

Washington treba bezuvjetnu kapitulaciju Ankare, nakon koje će onda s lakoćom slomiti i nepokorene članice EU-a, poput Njemačke, ali i Mađarske i Poljske, koje ne odgovaraju interesima Bidenove vizije EU-a.









Je li, dakle, stiglo vrijeme da Turska plati za svoje grijehe ili Erdogan ima svoje adute i silnice na koje može računati i kojima se može obratiti za pomoć u suprotstavljanju spomenutim scenarijima kažnjavanja? Neke od mogućih varijanti spomenut ćemo u nastavku teksta.

Trenutno, unatoč pojavi proiranskih šijita u pojasu Gaze, Turska je, uz Katar, glavni sponzor palestinskog Hamasa. Štoviše, čak i Izrael sada počinje smatrati kako mu veću prijetnju predstavlja Turska, nego toliko proklamirani Iran, kojeg je Izrael preciznim političkim, vojnim i obavještajnim operacijama uspio djelomično protjerati iz Palestine. Iransko mjesto ubrzano zauzimaju i popunjavaju Ankara i Doha. Jedan od boljih primjera je i Hamasova čestitka Azerbajdžanu na vojnoj pobjedi u Karabahu i visokoj ocjeni uloge Turske u tom sukobu, koju Iran nije blagonaklono promatrao.

Utjecaj u regiji

Drugim riječima, Erdogan ima sve jači utjecaj među Palestincima i njihovim političkim vođama, što za Izrael nije ugodno ni s pozicije činjenice da je Turska vrlo snažna vojna sila i k tome članica NATO-saveza, dok sam Izrael ovo drugo nije. Dakle Turska je nešto potpuno drugačije od Irana: njezin je utjecaj u arapskom i općenito sunitskom svijetu golem, a osim toga, i geografski je “odmah tu”, u izraelskom dvorištu. Zato će se glas Ankare puno snažnije čuti i puno bolje morati slušati i u Jeruzalemu i u Washingtonu negoli glas Teherana.

Turski utjecaj na sjeveru Sirije je velik. Ankara je u stanju aktivno pokretati i kontrolirati tamošnja zbivanja, a čak je u mogućnosti sirijske radikale koristiti i kao svoje proxy-snage u ratovima u Libiji i Nagorno-Karabahu, što je već dokazala. U tu svrhu koristi diviziju Al-Hamza, koju čine Arapi i sirijski Turkmeni, kao i čisto turkmensku “Sultan-Murad diviziju” i “Sulejman šah brigadu”. Erdogan se vodi nacionalnim zavjetom Velike nacionalne skupštine Turske iz 1920. godine, koji je ocrtao željene granice nove turske države. U tu svrhu Ankara prilično uspješno surađuje s Moskvom iako postoji cijeli niz međusobnih trzavica i otvorenih nesuglasja između Turske i Rusije u pogledu Sirije i Libije, ali ih dvije zemlje na kraju, na užas Zapada, uvijek uspješno rješavaju.

Turska, još dalje na istoku, ima strateške partnerske odnose i s važnom i velikom muslimanskom zemljom Pakistanom – jedinom islamskom državom s atomskim naoružanjem. Pakistan je nedavno snažno podržao Azerbajdžan i Tursku tijekom rata u Karabahu. Pakistansko, uglavnom sunitsko stanovništvo, u povijesti je simpatiziralo Osmansko Carstvo.

Zanimljivo je i kako Afganistan sve snažnije prianja uz Tursku, a vlada u Kabulu od početka karabaškog rata otvoreno je stala na stranu Azerbajdžana. I paštunski dio talibana zagovara savezništvo s Turskom. Odan Ankari je i vođa Islamske stranke Afganistana, blizak Muslimanskom bratstvu, jedan od bivših čelnika mudžahedinskih Paštuna, Gulbeddin Hekmatyar. Veze vođe afganistanskih Uzbeka Abdulaha Rashida Dostumasa s Turskom javna su tajna. Čak i afganistanski Tadžici, iako govore jezikom usko povezanim s Perzijancima, više vole Tursku nego Iran.

Osim gore spomenutih zemalja ili političkih i vojnih organizacija s kojima Turska razvija sve snažnije odnose i na njih projicira svoj utjecaj, što može biti neugodno za američke i interese njegovih partnera u tom dijelu svijeta, treba pogledati koje su sve ključne silnice na koje bi Erdogan mogao računati kao na eventualnu zaštitu ako bi se Washington odlučio snažno udariti na njega. Krenuo bih s jednim od ključnih regionalnih igrača – Iranom.

Prometni centar

Nije potrebno govoriti što bi za SAD i njegove bliskoistočne partnere iz arapskih monarhija Perzijskog zaljeva, kao i Izrael, značilo snažnije tursko-iransko zbližavanje. Iako su Turska i Iran veliki tradicionalni regionalni suparnici, sadašnji neugodni položaj u kojem se obje zemlje nalaze (Turska ipak još manje od Irana), izložene snažnom pritisku SAD-a, nikako ne isključuje veću povezanost i uzajamnu pomoć Ankare i Teherana – i to u svim sferama: političkim, gospodarskim i vojno-sigurnosnim. I jedna i druga zemlja imaju dobre odnose s Katarom (Turska i savezničke) koji je trn u oku Saudijske Arabije i UAE-a.

Nedavno je objavljena vijest kako će vlade Turske, Irana i Pakistana oživiti transnacionalnu željezničku prugu koja će povezati Istanbul, Teheran i Islamabad (ITI) 2021. godine. Očekuje se da će ta željeznička veza ojačati kinesku inicijativu “Jedan pojas – jedan put” (BRI), piše 29. prosinca, japanski medij Nikkei Asia, pozivajući se na svoje izvore u Pakistanu. Ogromna se ruta proteže na 6540 km – više od šestine opsega planeta. Otprilike 1950 kilometara autoceste nalazi se u Turskoj, 2600 km – u Iranu, još 1990 km – u Pakistanu. Željeznica ITI bit će prva redovna željeznička linija između Kine i Turske, koja će Kinu dovesti do same Europe i ojačati njezinu inicijativu “Jedan pojas – jedan put”. James M. Dorsey, stariji suradnik u Školi međunarodnih odnosa S. Rajaratnam u Singapuru, izjavio je za japanski medij: “S gledišta Pekinga, Turska je ključno trgovačko središte i dugoročno neće štetiti ako postoji više željezničkih smjerova koji povezuju Kinu i Tursku”. Dorsey je rekao kako se Turska pozicionira kao ključno euroazijsko prometno čvorište i u tu svrhu ima smisla njezin razvoj više željezničkih veza s južnom Azijom i Kinom. “Ankara popunjava vakuum kao vodeći regionalni igrač nakon što je američka vlada pod Trumpovom administracijom ustupila geopolitički prostor u regiji”, rekao je analitičar.

Zapadna enigma

I konačno, Erdoganove veze s Putinom – kao najveća enigma za Zapad. U tom smislu navest ću prošlotjedne stavove uglednog turskog medija Hurriyet koji upravo o tome i piše 29. prosinca 2020. g. U tekstu se podsjeća na Putinove nedavne riječi o Erdoganu: “S predsjednikom Erdoganom imamo različita gledišta o određenim pitanjima, ponekad čak i suprotna stajališta. Ali on je čovjek koji drži riječ. Ako misli da je to korisno za njegovu zemlju, ide do kraja. Ovo je element predvidljivosti, vrlo je važno razumjeti s kim imate posla”. Isti turski medij odmah navodi: “Prošli petak, 25. prosinca, kada su novinari podsjetili predsjednika Erdogana na ovu Putinovu izjavu o ‘držanju riječi’, turski čelnik odgovorio je: “Kad sam upoznao Putina, upoznao sam ga na ovaj način.

On je uistinu izravan, pošten čovjek koji drži do svoje riječi … Ovo je rijetka zemlja (Rusija) s kojom smo uspjeli uspostaviti tako jake odnose kao s gotovo nijednom drugom državom…” Nakon što se Hurriyet pozabavio analizom međusobnih suprotnosti Moskve i Ankare po pojedinim važnim regionalnim pitanjima i sukobima, objavio je zanimljiv zaključak koji je i sukus svega: “Zapravo se između Turske i Rusije stvorila ‘osebujna’ struktura odnosa, koja se u međunarodnim odnosima ne susreće tako često, što se može opisati kao ‘suradnja u sukobu konkurencija’. S druge strane, Rusija i Turska, u prisutnosti ozbiljnih međusobnih nesuglasica, otvaraju prostor za međusobno djelovanje. Kao što smo ranije naglasili, sve to omogućuje Rusiji i Turskoj da se pragmatično nose sa svojim razlikama. Međutim, trajna turbulencija u koju su nedavno ušli odnosi Turske sa Zapadom mogla bi dovesti do povećanja ruske težine u turskoj vanjskoj politici. U ovom slučaju, ne može se zanemariti vjerojatnost da u bilanci na kojoj se temelje rusko-turski odnosi Rusija može imati jače karte za pregovaranje s Turskom. Glavno je pitanje hoće li Turska u svojim odnosima sa Zapadom u idućem razdoblju uravnotežiti zbližavanje koje se događa u njezinim odnosima s Rusijom”.

Naplata dugova

Zbog svega navedenog uopće nisam uvjeren kako će se buduća američka administracija odlučiti za varijantu naplate Erdoganovih dugova i grijeha vođenja suverene politike, o čemu je u svom gore navedenom članku govorio bivši američki ministar obrane Gates. Barem ne u obliku i opsegu koje on i većina povrijeđenih europskih državničkih taština smatraju primjerenim. Pritom cijelu stvar dodatno usložnjava i Bidenova ekipa neoliberalnih ideologa kojima je Erdoganova Turska potpuna suprotnost svim njihovim vizijama buduće Europe, ali i svijeta, u kojima nema mjesta za tradicionalne vrijednosti, a još manje za bilo kakve – ne samo radikalne vjerske opcije, pa bile one i islamske – s kojima je taj isti Zapad desetljećima uspješno koketirao za svoje nacionalne interese. Neoliberalna globalistička demokracija i Erdogan jednostavno su nespojiva kombinacija. Međutim, golema geopolitička i geostrateška težina Turske i njezina uloga na južnom krilu NATO-saveza tako su veliki da su u mogućnosti “otupiti oštricu” američkih neoliberalnih globalista, tj. učiniti ono što Donald Trump kod kuće četiri godine nije uspio.

Drugim riječima, Tursku i Erdogana prerano je odbacivati, pa makar to govorio i iskusni stručnjak poput spomenutog ex-ministra obrane SAD-a Roberta Gatesa. Teško je vjerovati da i on svega ovog nije svjestan s obzirom na dužnost koju je obnašao pa je moguće kako je svrha njegovih riječi samo dodatno jačanje pritiska na Ankaru i proizvodnja straha. Ali strah i Erdogan ne idu zajedno, poglavito sada kada je njegova vanjska politika postigla tolike uspjehe i pozicionirala Tursku u de facto glavnog predvodnika muslimanskog svijeta. Zato, tko god jednom u Turskoj došao na vlast poslije Erdogana, njegovih se dosega neće moći odreći. “Duh turskog panislamizma pušten je iz boce” i povratka na staro više nema. Za radikalne protuturske metode (razjedinjeni) Zapad nema ni snage ni volje. Jednostavno je u svojoj bahatosti i pohlepi učinio previše pogrešnih poteza koje je nemoguće ispraviti, a da takvi scenariji u sebi ne bi nosili i potencijalni apokaliptični karakter. Takav si rizik globalističke elite ipak ne mogu priuštiti.