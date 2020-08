TURSKI ‘SULTAN’ PRETVARA CRKVE I MUZEJE U DŽAMIJE To je tek uvertira za pretvaranje kršćanske Europe u islamski kalifat

Odlukom turskog ‘sultana’ Erdogana, jedna od najljepših crkvi na istoku, ona Krista Spasitelja u Chori, pretvara se u džamiju.

Erdogan tako pokazuje što zapravo želi, zajedno s drugim političkim islamistima iz svog susjedstva. Takvoj ideologiji cilj nije ispunjen kad kršćansku crkvu pretvore u džamiju. To je tek uvertira za pretvaranje kršćanske Europe u islamski kalifat.

Zamislite da danas europski predsjednici ili premijeri pretvaraju stare i vrijedne džamije u kršćanske crkve.

Ups, to je nezamislivo. Kao što je recimo nezamislivo, barem trenutno, da papa Franjo aktivno i beskompromisno stane u obranu kršćana tamo gdje su najugroženiji, a to je u zemljama u kojima su muslimani većina. To su lako provjerljive činjenice koliko ih god netko ne želio prihvatit kako bi se mogao plastično furati na političku korektnost, piše Marijan Knezović na svom Facebook profilu.

Isto tako je i činjenica da se mnogi iz kršćanskih zajednica, zajedno s klerom, puno više trude ostati u dobrim odnosima s diktatorima kao što je Erdogan, nego što se trude pomoći onima koji moleći iste molitve ostaju bez kuća, žena, djece, crkvi i onog najvažnijeg, podrške njihove vlastite zajednice.

Kao što je Petar za Isusa rekao kako “on tog čovjeka ne pozna,” tako se i danas mi kršćani iz Europe pretvaramo da ne znamo tko su kršćani koji žive na istoku i da se oni nas ne tiču. To će se vratiti upravo nama samima kad nas u budućnosti snađu apsolutno isti problemi, zaključuje Knezović.