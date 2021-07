TURKINJA TUŽILA HRVATSKU: Pritvorena na 85 dana, dobit će 30.000 kuna odštete

Autor: L.B.

Ayce Kilinc (32) je kao studentica medicine s turskom putovnicom uhićena u rujnu 2018. na zagrebačkom aerodromu jer se nalazila na Interpolovoj tjeralici koju je za njom raspisala Turska zbog izdržavanja zatvorske kazne, tužila je Hrvatsku zbog 85 dana provedenih u ekstradicijskom pritvoru. Prema nepravomoćnoj presudi novozagrebačkog Općinskog suda, dosuđeno joj je 29.750 kuna, a Hrvatska joj mora platiti i 8800 kuna sudskih troškova, piše Jutarnji.

U Zagreb je sletjela iz Engleske, gdje ima azil, 18. rujna 2018. kako bi operirala nos. Uhićena je tijekom kontrole putovnice s obzirom na tjeralicu koju je za njom raspisala Turska, gdje je osuđena na šest godina i tri mjeseca kao članica naoružane terorističke organizacije i širenja terorističke propagande, iako je zapravo samo sudjelovala u prosvjedima i manifestacijama protiv tamošnje vlasti. Interpol za njom traga od travnja 2015., a nakon uhićenja na zagrebačkom aerodromu, velikogorički Županijski sud joj je odredio istražni zatvor koji joj je ukinut 28. studenog jer su hrvatski sudovi odbili zamolbu Turske za njezinim izručenjem zaključivši da se radi o političkom progonu. Zbog vremena provedenog u remetinečkom pritvoru Kilinc, kojoj je u pravnoj bitci pomogao odvjetnik Tihomir Mišić, tužila je Republiku Hrvatsku navodeći, između ostaloga, da joj je 85 dana pritvora bilo izuzetno stresno.

‘Pretrpjela sam PTSP’

– Ćelije u kojima su bili WC-i bez vrata su bile premale u odnosu na broj zatvorenica. Neke od njih su bile pritvorene zbog ubojstava te osuđivane zbog raznih djela i sve to je kod mene izazvalo tjeskobu i strah od mogućeg zlostavljanja s obzirom da sam u zatvoru u Turskoj bila zlostavljana i silovana. Pritvaranje je bilo teško podnošljivo, ponovno sam proživljavala traume i strah od nepoznatog, a tomu je prethodio prijašnji boravak u turskom zatvoru gdje su mi čak po tijelu gasili i opuške. Pretrpjela sam PTSP, osjećala sam se bespomoćno, a na sve sam propustila odslušati i veći dio predavanja na fakultetu, pa nisam bila u mogućnosti završiti akademsku godinu – naznačila je između ostalog u tužbi Ayce Kilinc.

U odgovoru na tužbu Republika Hrvatska se izjasnila kako smatra da Kilinc ne pripada pravo naknade štete jer je postupak proveden sukladno odredbama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći.

Ipak, prvostupanjski sud je zaključio da je tužbeni zahtjev osnovan. Jer odredbom članka 14. ZKP je propisano da pravo na naknadu štete iz državnog proračuna ima osoba neopravdano osuđena, neosnovano uhićena, ako je bila u pritvoru a nije došlo do pokretanja kaznenog postupka ili je isti obustavljen, ali i ako je osoba oslobođena ili optužba odbijena. U slučaju Kilinc, zamolba Turske za izručenjem je pravomoćno odbijena pa sud smatra da je bila neosnovano uhićena i pritvorena te da joj za svaki dan proveden iza rešetaka moramo platiti 350 kuna s kamatama.

Mučenje u Turskoj

Kilinc je za Jutarnji list po izlasku iz pritvora u studenome 2018. ispričala okolnosti kada je prvi puta uhićena 2011. u svojoj kući u Turskoj.

“Prislonili su me uza zid i odveli u postaju gdje sam provela četiri dana. Nakon toga su nas odveli u zatvor gdje sam bila više od godinu dana. Mučili su nas, stavljali su mi pištolj na sljepoočnicu, usred noći nas polijevali ledenom vodom. U mojoj grupi uhitili su ukupno nas šestero. Svi smo bili studenti s istoga sveučilišta. Pokušali su me slomiti kako bi im rekla o svojim kolegama. Pitali su me stvari poput je li te taj i taj zvao da odeš na prosvjedni skup i takve stvari. Mislili su zato što sam djevojka da će me najlakše slomiti. Jedan kolega koji je bio uhićen u drugoj grupi najvjerojatnije je ubijen u zatvoru”, ispričala je Kilinc čiji je odvjetnik u spis dostavio dopis ministrice za imigraciju Velike Britanije iz kojeg se iščitava da joj je tamo odobren azil te da uživa status izbjeglice. Također, dostavljena je bila i medicinska dokumentacija da je u turskim zatvorima bila izvrgnuta mučenju.