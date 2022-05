TURISTIČKI BISER UZDRMAO JAK POTRES JAČINE 6,1 STUPNJEVA: Čekaju se izvješća o mogućim žrtvama i šteti

Jak potres magnitude 6.1 uzdrmao je u nedjelju u 05,50 po lokalnom vremenu Filipine. Prema informacijama Filipinskog instituta za vulkanologiju i seizmologiju epicentar je bio 21 kilometar zapadno od grada Calatagana, na dubini od 132 kilometra.

Za njim je slijedio znatno slabiji potres magnitude 2,6 u 06:06 sati. Zasad nema informacija o štetama ili mogućim žrtvama.

Filipini se, inače, nalaze na seizmički izuzetno aktivnom području i jači potresi ondje nisu rijetkost.

#EarthquakePH #EarthquakeBatangas

Earthquake Information No.1

Date and Time: 22 May 2022 – 06:06 AM

Magnitude = 2.6

Depth = 119 km

Location = 13.90°N, 120.54°E – 013 km N 54° W of Calatagan (Batangas)https://t.co/tPi8HDWioP pic.twitter.com/nthYUxXD4e

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) May 21, 2022