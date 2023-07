Turisti u nevjerici zbog računa u Hrvatskoj: ‘Pogledajte što sam dobila za 25 eura’

Autor: H.B.

Ovih se dana po njemačkim i austrijskim medijima često mogu čitati tekstovi u kojima se kritiziraju cijene u Hrvatskoj. TZ i Merkur pisali su o tome da je smještaj u Hrvatskoj poskupio za čak 30 posto, da je sada skuplja od Grčke i Španjolske, kao i da je do sada bila pristupačna destinacija za obiteljsko ljetovanje, no sada to, kažu, više nije.

Njemački i austrijski mediji prenose i reakcije svojih turista koji im navodno kažu da se više ne žele vratiti u Hrvatsku zbog visokih cijena. Jedna je turistica iz Beča, kako tvrde, na Braču jela ćevape koje je platila 17.50 eura, a popila je i malo pivo za sedam eura.

“Svota je bila pozamašna”

“Deset neukusnih ćevapčića, šaka smrznutog mesa i malo pivo koštali su me nešto manje od 25 eura. Zaokružila sam račun na 25 eura, ali pozamašna svota mi je stvarno bila teška za želudac”, rekla je austrijska turistica.





Također pišu i da se njihovi turisti žale na cijene dnevnih ležaljki, koja sada stoje 40 eura. “Cijene su iste, ako ne i više, nego kod nas”, rekao je jedan turist za austrijske medije.