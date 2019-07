Turisti šokirali Blogera Krulu: “Da su se sudarili, plamen bi se prostro do Kušćevićeve parcele na Braču!”

Autor: Dnevno

Bloger Krule u svom prepoznatljivom stilu objavio je zanimljiv detalj s hrvatskih cesta. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Turisti u Hrvatskoj nose gorivo sa sobom!

Ja sam jutro zino ka dabar na 5 kubika drva. Slušaj ovo!

Pičim jutros, ama sad maloprije, za Gospić i stanem na benzinskoj na autoputu, popit kavu… mažem tu kavurinu, duvanim… a ispred mene… stranci… turisti (ne bi sad iz koje su države) … otvaraju bunker na škodi (vidi se na slici)… vade pola stvari iz bunkera… od guz papira (to i ja svuda nosim sa sobom pa mi je to jasno), hrane itd. itd… i vade 4 kanistera od 10 litara. Pomislim u sebi ‘Gledaj al vinčinu deru!’. Potom stvari vraćaju nazad… otvaraju prvi kanister… reko je*alo majku kud ranom zorom po vinčini… kad ono… otvara ovaj vratašca na autu… ja sam mislio da sanjam… ONI TOČE U AUTO!!! Alo!? Ne, to nije vino i ne, oni nisu ostali bez goriva jer smo na je*enoj benzinskoj… oni su jeeeee*eno gorivo ponijeli sa sobom jer je bilo zabijeno u dnu bunkera… na svoje oči vidio! 4 kanistera izvadili! Kako su koji rastočili, tako su ga bacili u kantu za smeće… pomogle su im i žene koje su se kasnije pojavile.

Pa kruteje*o… po države pi*di na migrante jer to su ka prikiriveni teroristi… a nama su zapravo turisti teroristi… jer ovaj da se sa nekim sudario, gljiva od ekslozije bi se vidjela 4 županije dalje, plamen bi se prostro do Kušćevićeve parcele na Braču, paški janjci bi se ispekli bez ražnja i to na Pagu… a vjerujem i zapalio olimpijski plamen, je*emliga gdjeliveć.

Ne bi se ja čudio da na kraju sezone Jadransko more presuši… odnit će ga ovi kući u kanisterima.

I ne… nisu Česi!”.