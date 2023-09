Turist pitao kakve su Hrvatice, pogledajte ove jezive odgovore

Autor: Dnevno.hr

Jedan mladi gospon iz Ujedinjenog Kraljevstva naumio je doći u Lijepu našu pa je ljudima na Redditu postavio jedno vrlo jednostavno, a opet, čini nam se, složeno pitanje – kakve su Hrvatice? Odgovori su nas, u najmanju ruku, razočarali.

Pa krenimo redom.

“U Hrvatskoj ću ostati otprilike dva, tri tjedna pa se nadam da bih mogao upoznati pokoju ljupku damu zainteresiranu za druženje. No, čuo sam da su Hrvatice pomalo konzervativne pa me zanima možete li mi reći da je li to istina. Posjetit ću Dubrovnik, ali i druge velike gradove poput Splita, Rijeke i Zagreba”, napisao je momak željan zabave.





A onda su se javili ogorčeni komentatori.

“Možeš imati mali ku*ac, ali tanak novčanik ne… Vrlo je jednostavno. I ovo nije šala“, veli jedan komentator.

‘Nisu odgojene da same sebe poštuju’

Drugi pak piše da su Hrvatice “duboko zapele” u kršćanskom moralu. “Čak i kada mrze religije i nisu religiozne, one i dalje misle da je zabava nepoštovanje. Tijekom sezone u Hrvatskoj su najzabavnije Slovenke i Srpkinje”, smatra on.

Onda se javila jedna djevojka i napisala da žene ovdje “nisu konzervativne nego da imaju više samopoštovanja od Britanki”. Nije dugo trebalo da joj stigne odgovor.









“Kako to misliš da imate više samopoštovanja? Podnosite hrpu sra*a od muškaraca koje žene sa samopoštovanjem ne bi trpjele. Hrvatske žene nažalost odgojene na način da same sebe poštuju, nego da budu poslušne, tako da ostavimo Britanke na miru”, dobila je “jezikovu juhu”.

Loša iskustva s turistima

Naravno, među odgovorima je bilo i komentara poput “precijenjene” i “patetične”, a kako je žena ženi vuk jedna je čak napisala ovo: “Moje je iskustvo da su ili jako sramežljive ili najveće kur*e ikad”.

Jedan je tip napisao da se njegove prijateljice jednostavno ne nalaze sa strancima/turistima pa momku poručio da ne očekuje previše.









“Nemoj se ponašati kao š*pak i bit će dobro. Znam dosta djevojaka koje su se našle s turistima, ali većina njih je imala neko loše iskustvo. Sve su se susrele s nekim jezivim ili pretjerano napornim likom, očito boravak u stranoj zemlji mnogima pojačava besramnost na najviše razine”, napisao je drugi.

Dakle, u 60-ak komentara nismo pronašli niti jedan pozitivan. I onda se čudimo zašto su mizoginija i femicid u porastu. Da nije zastrašujuće bilo bi tužno…