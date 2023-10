Turist pitao Hrvate može li doći s ovim simbolom Jugoslavije: ‘Brate nemoj, možda da probaš u Srbiji’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jedan je kolekcionar sportskih dresova Hrvatima postavio zanimljivo pitanje.

Kako kaže, voli skupljati dresove zemalja koje više ne postoje i jedan koji ima u kolekciji je dres Jugoslavije.

“Bi li Hrvatima bilo uvredljivo da turist koji dolazi u Hrvatsku nosi dres Jugoslavije?”, pitao je znatiželjni stranac na Redditu.





Pitao Hrvate bi li se uvrijedili da u Hrvatskoj nosi dres Jugoslavije: Brate, nemoj

Zaredalo se mnogo komentara, a većinom mu poručuju da to ne bi bilo baš pametno.

“Brate, nemoj to raditi”.

“Nenamjerno, možda bi izgledalo kao iskazivanje stava. Ne isplati se, barem po mom mišljenju”.









“Zašto bi to nosio, od svih stvari? To je doslovce jedini dres reprezentacije uz srpski koji bi stvarao probleme. To je kao da pitate bi li nošenje dresa SSSR-a u Ukrajini bilo uvredljivo”.









“Da, mogli biste biti fizički napadnuti”.

“Bih li te napao? Ne, pristojno bih vam rekao da nije najpametnije to nositi ovdje. Bi li te netko drugi napao? Vjerojatno. Zapravo, ljetos sam vidio nešto slično, jedan turist u dresu Crvene zvezde bio je u centru Zagreba. Nisam mogao vjerovati svojim očima. Upozorio sam ga da će sresti nekoga tko je nasilniji i neće postavljati pitanja”.

“Ako želite novi raspored svojih unutarnjih organa, samo naprijed”.

“Mislim da bi Srbima to više odgovaralo, pa možda pokušajte u Srbiji?”.

“Ne čini to. Već sada ima previše turista koji dolaze u Hrvatsku bez imalo poštovanja ili čak poznavanja hrvatske kulture i povijesti. Danski sportski komentatori još uvijek Hrvatsku nazivaju “balkanskom zemljom”. Zbog toga turisti dobivaju krive predodžbe o Hrvatskoj, što se i vidi. Nisam Hrvat, već Danac koji Hrvatsku voli ne samo zbog plaža i Dubrovnika”, piše mu drugi stranac.

‘Želiš provocirati? Upozoren si’

Neki ga ozbiljno upozoravaju.

“Želiš biti trol i provocirati ljude trljajući im užasno traumatična sjećanja u lica, i pokušavaš naslutiti kolika je vjerojatnost da će doći do stvarnih posljedica u obliku da te netko stvarno ispraši? Odgovor: vrlo vjerojatno. Ako se za*ebavaš, nemoj se buniti kad saznaš. Upozoreni ste”.

Ima i onih koji smatraju da mnoge ne bi bilo briga, no uvijek postoji jedan mali postotak koji bi reagirao nasiljem.

“Ovisi. Negdje bi dobili gratis pivo, negdje bi dobili pivo u glavu. Dakle, samo radi sigurnosti, nemojte”, poručuju mu Hrvati u komentarima.