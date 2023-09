‘Tuku’ tamo gdje je sve počelo: Pogođeno srce crnomorske flote, Ukrajinci raketiraju Krim

U petak je odjeknula jaka eksplozija u Sevastopolju. Podsjećamo, to je najveći grad na polutoku Krimu kojeg su Rusi anektirali 2014. godine, nego i ključnoj luci u kojoj je sjedište ruske Crnomorske flote. Sevastopolj je u posljednje vrijeme učestalo na meti ukrajinskih vojnih dronova i krstarećih projektila.

Prema fotografijama i snimkama koje su se proširile društvenim mrežama, čini se da je do eksplozije došlo upravo u luci, u kojoj se nerijetko nalaze ruski ratni brodovi.

Neslužbeni Twitter kanali bliski ukrajinskoj strani objavili su snimku na kojoj se vidi oblak dima, a lokalci govore da su vidjeli rakete nad gradom neposredno prije eksplozije.

“Najmanje jedan ukrajinski projektil pogodio je sjedište ruske Crnomorske flote u Sevastopolju”, rekao je lokalni proruski guverner Mihail Razvožajev.

Nakon udara je izbio požar. Razvožajev je dodao da je moguć još jedan udar te pozvao građane da izbjegavaju centar grada, u kojem se nalazi sjedište Crnomorske flote.

/2. Video from Sevastopol. According to the locals on the video there were missiles flying right over them before the explosion. pic.twitter.com/8MahbiIBd3

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 22, 2023