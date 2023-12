Tuga se zove imenom njenim: Ministrica otkrila brojke poginulih u pojasu Gaze

Autor: Dnevno.hr

Od početka sukoba izraelske vojske i pripadnika Hamasa, 7. listopada, ubijeno je više od 15.900 Palestinaca. Među njima, život je izgubilo i 250 zdravstvenih radnika. Otkrila je to palestinska ministrica zdravstva Mai al-Kaila, dodavši da broj mrtvih stalno raste, unatoč nastojanjima međunarodne zajednice da apelira na izraelsku vojsku kako bi smanjili civilne žrtve.

Pogotovo se to odnosi na razdoblje nakon 1. prosinca, odnosno nakon što su propali pregovori Izraela i Hamasa. Ministrica Al-Kaila je rekla kako je u napadima ranjeno više od 40.900 ljudi. Na Zapadnoj obali, drugom okupiranom teritoriju, od izbijanja sukoba ubijeno je 260 Palestinaca, a 3200 ih je ranjeno. Uz to, zdravstveni sektor je pred kolapsom, prenosi tportal.





Palestinsko ministarstvo zdravstva trudi se izbrojiti poginule u stvarnom vremenu, no to je težak posao, ne samo zbog stalnih napada, već i zbog činjenice da je dosta ljudi ostalo zatrpano u ruševinama. Uz to, vladino tijelo zaduženo za uklanjanje leševa “jedva funkcionira”.

Al-Kaila je, javljajući se iz grada Ramallaha u pojasu Gaze, poručila da su izraelske snage bombardirale zdravstvene ustanove i bolnice, ali i pritvorile 30 zdravstvenih radnika. U funkciji je svega pet bolnica na jugu pojasa Gaze, koje rade s minimalnim kapacitetima. To znači da je na raspolaganju svega 1300 kreveta.

Uz to, među populacijom su se počele širiti zaraze. Liječnici su zabilježili jednak broj slučajeva teškog proljeva kod djece kao tijekom 2020. i 2021. godine zajedno.