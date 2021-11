TUGA! DVIJE TRUDNICE NA UMJETNIM PLUĆIMA! Nova priča iz bolnice: ‘Imamo još jedno slobodno mjesto na intenzivnoj!’

Autor: N.K

Zamjenik Alemke Markotić, ravnateljice Klinike Fran Mihaljević, Zoran Barušić, govorio je za Novu TV o stanju u bolnici nakon što su na Markovom trgu građani prosvjedovali protiv mjera.

On kaže kako je trenutno u Jedinici intenzivnog liječenja samo jedno slobodno mjesto te još tri mjesta u čitavoj klinici.

“Ovisno o situaciji tijekom noći, odnosno u slučaju povećanog priljeva bolesnika koji neće moći biti zbrinuti u klinici, dogovarat ćemo se s kolegama iz drugih bolnica u gradu Zagrebu“, rekao je Barušić.

Otkrio je kako ima i hospitalizirane djece.

“U ovom trenutku imamo šestero hospitalizirane djece, u rasponu dobi od novorođenačke pa do one starije dobi. Nasreću, još uvijek su kliničke slike kod djece blažeg tipa – najvećim dijelom se mogu zbrinjavati i opservirati u kućnim uvjetima, a manji je dio onih koji zahtijevaju bolničko liječenje i to su uglavnom ona djeca koja imaju neki komorbiditet“, kazao je dr. Barušić.

Rekao je kako su i dvije rodilje na intenzivnoj u teškom stanju. One su priključene na ecmo uređaj. Prosjek oboljelih je oko 50 godina i gotovo svi su necijepljeni kaže Barušić.