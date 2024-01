Tuđmanov ministar šalje upozorenje Hrvatima: ‘Mi bismo svi izginuli, a oni u bežaniju’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Građani pomalo postaju svjesni da je Hrvatska ušla u super izbornu godinu u kojoj nas očekuju čak trostruki izbori jer prema ponašanju i reakcijama političkih aktera lako je zaključiti da je žestoka kampanja već počela. I dok nas u lipnju očekuju izbori za Europski parlament gdje ćemo opet poslati određene ljude na finu plaću od nekoliko tisuća eura plus brojne povlastice, za bitku za fotelje u hrvatskim institucijama još ne znamo točan datum. Tako se nagađa da bi parlamentarni izbori mogli biti u rujnu, nakon što premijer Andrej Plenković vidi kako se odvila situacija s Europskom komisijom i parlamentom, dok će predsjednički izbori biti negdje koncem godine.

A jedan od onih koji ima pregršt utakmica u nogama te je sudjelovao u političkom životu dok je Hrvatska doslovno gorjela, za naš je portal prokomentirao što očekuje od ove godine. Andrija Hebrang, koji je prvu ministarsku funkciju dobio u vladi prvog predsjednika Franje Tuđmana, nema nimalo optimistične prognoze za Hrvatsku, kao i građane koji uskoro imaju mogućnost izaći na izbore.

“Tužna činjenica je da znamo prije kad su europski, nego hrvatski izbori. To je toliko o političarima koji vode politiku zbog sebe, a ne naroda. Ne očekujem nikakve promjene jer Hrvati, a još više izborni spavači su uporni jer uvijek ponavljaju i biraju istu grupaciju. Imaju na izbor HDZ koji je nažalost u ovom mandatu utonuo u čitav niz problematičnih situacija svojih ministara, neki su uhićeni, nad nekima su istrage i to je nešto što daje vrlo ružnu sliku o Hrvatskoj u svijetu”, smatra Hebrang.

Razočaran HDZ-om

Ovaj je bivši ministar zdravstva i nekada istaknuti HDZ-ovac danas vrlo kritičan prema stranci, a ništa manje loših riječi nema niti za premijera Plenkovića. “Mandat je okarakteriziran istragama Europskog tužitelja. To je nešto što bi definitivno trebalo biti uteg na strani HDZ-a. Međutim, ako se hoće opredijeliti za nekog drugog, onda birači nemaju izbora. Lijeve stranke i minorne strančice zajedno da se ujedine bi mogle ugroziti HDZ. No, mogu li se ujediniti? Vrlo teško. Kao ni desne stranke jer svugdje prevladava prvo pravilo a to je ‘bitnije mi je doći u sabor, umjesto da pobijedimo” i to je jako tužno”, smatra Hebrang.

Upozorio je i na slabu izlaznost birača. “Ove izbore će okarakterizirati neizlazak polovine birača. Ti izborni spavači odlučuju sudbinu Hrvatske. Zbog njihovog neizlaska može stranka i sa malim postotkom vladati godinama. HDZ je vladajuća stranka, a dobili su na prošlim izborima samo 16 posto glasova od ukupnog broja birača. To je ono što ne valja. Jesmo se mi krvavo borili da izborimo demokratsko pravo biranja? Jesmo. I sada se to ne koristi. Nije korektno prema onima koji su se borili za to pravo.

Treće što je pogubno jest potpuna politička nepismenost našeg biračkog tijela pa se u anketama, ako nisu izmišljene, 30 posto odlučuje da će glasati za HDZ, a 60 posto da se ne slaže s politikom vlade. Jedna totalna politička nepismena politička crta. Demokracija u Hrvatskoj je na vrlo niskom stupnju razvoja i zbog toga pobjeđuje ne bolji, nego vještiji”, rekao je. A s obzirom na velika geopolitička previranja i međunarodne nestabilnosti, ratove i uvijek napetu situaciju i u našem susjedstvu, Hebrang se prisjetio nekadašnje ratne vlade i usporedio to s današnjim državnim vrhom.

Ako nas napadnu: ‘Bože pomozi’

“Kako bi bilo da nas netko napadne? Kao prvo, čuveni članak pet NATO-a da će nas svaka članica braniti, nas ne bi spasila jer dok oni donesu odluku i slože se, Hrvatska više nema. U članku 3, piše da svaka zemlja mora biti sposobna sama se braniti dok NATO ne dođe. Mi takve obrambene snage nemamo, a po sadašnjem vodstvu – premijeru, predsjedniku i predsjedniku Sabora, imamo ljude koji ni onda kad su nas Srbi i Crnogorci napali, nisu se udostojili braniti Hrvatsku nego su se maknuli. Nastala bi bežanija kao što su onda bježali, sa ovim vodstvom









Hrvatska nema nikakve šanse. Vojska je uništena, pričuva koja je bila najbolja na svijetu jer je prošla rat je totalno umrtvljena, nema vojnog roka, o tehničkoj pripremljenosti vojske da ne pričamo. Ja bih samo rekao ‘Bože pomozi’. Mi koji smo se onda javili, javili bismo se i sada i izginuli u prva dva dana”, rekao je Hebrang. Ovaj je nekada istaknuti HDZ-ovac vrlo kritičan prema sadašnjem šefu stranke, a nema lijepe riječi ni za predsjednika države.









“Nisam impresioniran premijerom zbog prošle i sadašnje politike. On je postao predsjednik HDZ-a, a u najkritičnijim godinama HDZ-a i Hrvatske je bio protivnik Tuđmana. Na prvim izborima je bio na strani komunističke partije, nakon drugih se priklonio detuđmanizatoru Mati Graniću i kao takav protivnik odjedanput ga struja duboke države postavlja ne vrh države i HDZ-a. Odrekao se suverenističke politike Tuđmana i ne može se tvrditi da se suverenizam ne može zadržati unutar EU jer kako mogu Poljska, Mađarska i druge. Nama više hrvatska vlada ne odlučuje o ničemu, nego Bruxelles, to se nije smjelo dogoditi”, smatra.

A je li Milanović, s obzirom na predsjednički mandat, danas bliže suverenizmu po stavovima od šefa HDZ-a?”On je najdalje od suverenizma, pokazao je cijelim životom, u SDP-u i na svim funkcijama, a sad se okrenuo suverenizmu jer je to još jedino područje birača koje može zagrabiti. A dio birača mu nažalost vjeruje. Kakav je to suverenista koji je želio spašavati udbaške zločince s Lex Perkovicem”, zaključio je na kraju Andrija Hebrang.