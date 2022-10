‘TUĐMAN JE MALO BIO KOD KUĆE, A ONA JE TO STRPLJIVO IZDRŽAVALA’ Bliski suradnici ganuti, opraštaju se od Ankice: ‘Svaki veliki čovjek mora imati ženu koja ga prati’

Autor: Zagreb.info

“Ona mene podsjeća na englesku kraljicu. Tako se ponašala, tako je bila skromna. Tako je bila pozitivna u svemu. Sam Tuđman bi znao reći – teško bi bez Ankice stigao sve ove administrativne akrobacije. Ankica je jedan povijesni element u hrvatskom narodu jer je bila supruga prvog predsjednika i pratila ga i nitko kao prvi suputnik ne može biti toliko odlučan u konačnom rezultatu svakog poglavara obitelji. Ona je iz sjene dala svoj obol stvaranju Hrvatske države”, ispričao je za portal Zagreb.info slavni nogometni trener i Tuđmanov intimus Miroslav Ćiro svoja sjećanja na preminulu Ankicu Tuđman.

Dobro mišljenje o nekadašnjoj prvoj dami imala je i Vesna Škare Ožbolt, bivša Tuđmanova savjetnica.

“Ankica Tuđman je uvijek bila potpora svom suprugu. Još u onim danima, a to sam mogla čuti i od samog predsjednika kada bi u rijetkim trenucima pričao o svojoj prošlosti, obitelji i što su sve proživljavali, dok je bio u zatvoru bila mu je najveća potpora, dok je bio disident. Kasnije velika potpora kada je radio program za samostalnu Hrvatsku. U onim prvim godinama rata prvi predsjednik je jako malo bio kod kuće i ona je to sve vrlo stoički i strpljivo izdržavala, imala je razumijevanja i dala je neki svoj obol toj samostalnosti i stvaranju Hrvatske kroz pristup prema njemu i kroz tu potporu koju je pružala” ispričala nam je Vesna Škare Ožbolt.





Zanimao ju je glas malog čovjeka

Dodaje kako nikad nije bila zainteresirana za politiku već je predsjedniku bila životna potpora.

“Nju je zanimao glas malog čovjeka. Ona je primala pisma koja su građani slali predsjedniku na kućnu adresu. Onda bi ona to sortirala. Ukazivala predsjedniku na neke stvari koje bi njemu ljudi pisali, a on to jednostavno nije imao kad čitati. Vodila je tu privatnu korespondenciju privatnu za njega” kaže nam bivša predsjednikova savjetnica.

“Bila je predsjedniku velika podrška u životu”

Andrija Hebrang, nekadašnji predsjednik liječničkog konzilija Franje Tuđmana, kaže kako je Ankica bila velika podrška svom suprugu.

“Gospođa Ankica Tuđman bila je doista vjeran pratitelj svoga supruga. Svaki veliki čovjek kao što je bio naš prvi predsjednik i utemeljitelj Hrvatske mora imati ženu koja ga prati, koja brine o njegovoj obitelji dok ga nema, koja mu daje onu podršku koja svakom čovjeku treba to je ona ljudska podrška u kući, u obitelji. Ona je to znala, gutala je brojne nepravde koje su bile usmjerene prema suprugu i na taj način ga je smirivala, kao i situaciju u obitelji. Ako se podsjetimo šta su mu sve radili, od optužbi za ilegalne novce u banci, optužbi za bogaćenje obitelji, za pregovaranje s Miloševićem i tako dalje… Njegov je put bio trnovit, a gospođa Ankica je te ubode znala ublažiti, biti uz njega i dati mu svu moralnu, životnu, ljudsku i obiteljsku podršku”, ispričao je Hebrang.