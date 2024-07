Tuča udarila po Varaždinu i Međimurju: Protutnjala oluja, evo što nas čeka

Autor: Dnevno,hr

Tresla se sjeverna Hrvatska, bilo je za neke – gadno. Naime, olujni vremenski sustav koji se ranije u subotu stvorio iznad Slovenije, a poslijepodne stigao i na područje sjeverne Hrvatske, donio je nove probleme s tučom.

Dakle, kako piše Varaždinski.hr, tuča je padala u Zlogonju, Petrijancu, Virje Otoku, Cestici, Cvetlinu, Vinica Bregu, Gornjem Vratnu… Zbog nevremena je u Varaždinu otkazan i dio današnjeg programa aeromitinga CIAV 2024, no ipak je nastavljen nakon što su se vremenske prilike popravile.

Inače, portal eMeđimurje javlja da je u Gornjem Hrašćanu tuča veličine lješnjaka oštetila ogradu na terasi, u Čakovcu je drvo palo taman između dva automobila, u Svetom Martinu na Muri je nevrijeme poremetilo održavanje Halicanum festa, dok se pozamašna šteta dogodila u Pleškovcu.

Sutra sunčano

A portal Neverin je na svojoj Facebook stranici objavio i fotografije tuče ‘ulovljene‘ zaštitnim mrežama. Naime, poljoprivrednici koji su svoje usjeve zaštitili mrežama, prošli su bez štete tako da će mreže, čini se, postati neizostavni dio poljoprivredne opreme. Neverin je također javio da su se dva jača sustava stvorila kod Koprivnice i Bjelovara.

DHMZ za sutra najavljuje pretežno sunčano, vruće, na Jadranu vrlo vruće. U unutrašnjosti su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, na istoku popodne i izraženiji.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 17 do 23, na istoku i 24, a na obali i otocima većinom od 23 do 27 °C. Najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i viša.