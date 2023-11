Tu se nalazi više tijela nego Hrvatska ima stanovnika: Pogledajte najveće groblje na svijetu

Groblje Wadi Al-Salam u iračkom Najafu smatra se najvećim grobljem na svijetu i posljednjim počivalištem za više od šest milijuna ljudi. Svake godine posjećuju ga milijuni hodočasnika, a tamo se nalaze posmrtni ostaci proroka, kraljevske obitelji i znanstvenika.

Gledano odozgo, krajolici Al-Salama mogu se zamijeniti za manji grad, s bezbrojnim grobovima koji izgledaju poput skučenih zgrada. Prostire se na preko 1500 hektara.

Procjenjuje se da je tamo pokopano više od šest milijuna tijela, što je više nego neke zemlje poput Norveške, Finske, Danske ili Hrvatske imaju stanovnika.

Ime Wadi Al-Salam u prijevodu znači “Dolina mira”, ali povijest regije bila je daleko od mirne. Broj pokopanih mogao bi samo rasti jer je Irak i dalje epicentar vojnih akcija.

Na vrhuncu rata u Iraku, objavljeno je da je čak 250 tijela pokapano na groblju svaki dan. A tijesno zbijeni nadgrobni spomenici i mauzoleji, kao i ogromna mreža podzemnih katakombi učinili su ga savršenim mjestom za skrivanje pobunjenika.

