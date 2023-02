TU SE KIJEV I AMERIKA RAZILAZE! Crveni zmaj promiješao karte, Ukrajina glasno kontrira najvećem savezniku: ‘Zelenski je ovo pametno odigrao’

Prošla je godina dana od početka ruske invazije na Ukrajinu pa tako sada brojimo i 370. dan ratovanja.

Ako se iz dosadašnjeg sukoba nešto moglo naučiti, ta bi lekcija svakako bila da je teško davati ikakva predviđanja i prognoze o tome kada bi se ovaj krvavi rat mogao okončati.

Jasno je, kao i svaki sukob, završit će se za pregovaračkim stolom, no za tim trenutno nema volje ni s ruske, a niti s ukrajinske strane. Oba aktera ne odstupaju od svojih zahtjeva, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov danas je rekao kako se “nove teritorijalne realnosti Rusije ne mogu narušavati tijekom mogućih pregovora s Kijevom”, misleći na ukrajinske teritorije koje je Rusija anektirala te koje smatra punopravno svojima.

Ukrajina, s druge strane, ne odstupa od svojih zahtjeva da se agresor potpuno povuče. U tome ima svesrdnu podršku najvećeg saveznika po pitanju ratne pomoći, Sjedinjenih Američkih Država, koje poručuju da će potporu pružati dokle bude trebalo.

No, što rat dulje traje i što su glavni dionici dalje od pregovara, šanse za višu eskalaciju sukoba, ali i prelijevanje istog, nažalost, rastu. Moglo bi se to slikovito opisati kao polje koje se posipa benzinom, a svi još uvijek mašu šibicama dok netko ne izgubi živce i baci ju ili dok nekome slučajno ne padne.

Padale su već takve šibice (pad rakete u Poljskoj, dron u Zagrebu), pa su se požari brzo gasili, što je zapravo još uvijek tračak nade da se totalni sukob želi izbjeći pod svaku cijenu. A tračak nade mogao bi se gledati i kroz odluke drugih velikih sila, poput Kine i Indije, da se još uvijek u velikoj mjeri drže po strani.

Dapače, Kina je nedavno čak objavila svoj mirovni plan u 12 točaka, odnosno dokument u kojem u 12 točaka predstavljaju plan za okončanje sukoba.

Zapadni čelnici uglavnom su odbacili mirovni plan za Ukrajinu koji je izradila kineska vlada, tvrdeći da Peking nema međunarodni kredibilitet da djeluje kao posrednik u sukobu Rusije i Ukrajine. Dokument, za koji Ukrajina nije konzultirana, Kijev je oprezno pozdravio, ali su ga na nož dočekali američki dužnosnici i neki analitičari koji su primijetili rastuće veze između Kine i Rusije.

“Kineski plan za mir je sročen na način koji istovremeno ne odgovara niti jednoj strani, a opet zagovara ideale Ukrajine i Zapada. U jednoj točki se govori o poštivanju načela teritorijalne cjelovitosti, između redaka se pretpostavlja da bi Rusija trebala napustiti okupirane teritorije i to je jedan od razloga zašto su Rusi odbacili kineski plan. Jedino je Ukrajina vidjela potencijal jer se govori da treba poštovati teritorijalnu cjelovitost”, rekao nam je analitičar Branimir Vidmarović.









SAD: Vjerujemo da Kina razmatra slanje smrtonosnog oružja Moskvi

No, tu se javlja još jedan izrazito zanimljiv moment u kojem se Ukrajina i SAD zapravo razilaze. I opet je riječ o odnosu s Kinom. Naime, već neko vrijeme američka administracija žestoko napada Kinu, prvo oko balona koji su letjeli američkim nebom, a sada optužuje da su stali na stranu Rusije, ali i da razmatraju da im konkretnije pomognu – pružanjem pomoći u obliku isporuke smrtonosnog oružja.

“Riječima i djelima, međutim, PRC je bila sve samo ne pošten posrednik. Ostavljajući po strani pitanje smrtonosne podrške – za koju ne vjerujemo da je NR Kina još pružila, ali vjerujemo da razmatra – ostavljajući to po strani, NR Kina je već pružila važne oblike pomoći Rusiji, uključujući i u kontekstu njezine agresije na Ukrajinu. Pružio je Rusiji diplomatsku potporu, političku potporu, gospodarsku potporu, retoričku potporu, uključujući reproduciranje opasne ruske propagande, opasnih laži i dezinformacija na svjetskoj sceni”, rekao je u ponedjeljak na brifingu Ned Price, glasnogovornik State Departmenta.

Ukrajina: Mi ne dijelimo takvo mišljenje, uz dužno poštovanje

U međuvremenu, šef ukrajinske vojne obavještajne službe odbacio je tvrdnje da Kina razmatra isporuku oružja Rusiji, rekavši američkim medijima da nije vidio “znakove da se o takvim stvarima uopće raspravlja”.









Upitan o toj mogućnosti u intervjuu za Glas Amerike, šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kyrylo Budanov rekao je: “Ne dijelim ovo mišljenje…Za sada ne mislim da će Kina pristati na transfer oružja Rusiji. Ne vidim nikakve znakove da se o takvim stvarima uopće razgovara.”

Ranije ovog mjeseca, američki državni tajnik Antony Blinken iznio je zabrinutost Washingtona oko potencijalnih isporuka oružja na napetom sastanku sa svojim kineskim kolegom, a direktor CIA-e rekao je u nedjelju kako vjeruje da Peking još uvijek razmatra tu mogućnost.

Upitan konkretno o američkoj procjeni, Budanov je rekao: “Ja sam šef obavještajne službe i oslanjam se, uz dužno poštovanje, ne na mišljenja pojedinih ljudi, već samo na činjenice. Ne vidim takve činjenice.”

Analitičar: Tu se Washington i Kijev razilaze

Vidmarović smatra, razlog ove razlike u stavu između Ukrajine i SAD-a vjerojatno leži u tome što Ukrajina ima dobre gospodarske odnose s Kinom, kao i dosta investicija pa ne želi pokvariti odnose i dovesti Kinu u neugodnu situaciju.

“Nadalje, ne žele potencirati kinesku prijetnju. Tu se Washington i Kijev razilaze. Prije rata, Kina je bila obećavajući partner Ukrajini s obzirom na brojne investicije i vjerojatno vlada Zelenskog ne želi, i to je pametno, pokvariti te odnose i distancirati Kinu. Zato ne promoviraju američki narativ, bez obzira bio on istinit ili ne. Amerikanci možda čak i imaju istinite podatke, ali vlada Zelenskog je vjerojatno dugoročno motivirana i brigom o poslijeratnoj obnovi. Ako pratite izjave Ukrajine i SAD-a, primijetit ćete da si Ukrajina ostavlja veliki komad suvereniteta. Velika je laž da oni ponavljaju sve što im kaže SAD. Ukrajina si zadržava moć političkog djelovanja uz pomoć kojeg nastupa kao suverena zemlja. Nisu američka marioneta, nastoje se do zadnjeg postaviti kao zemlja koja ima konačnu riječ u svemu i zato je takva razlika u stavu i oko Kine”, tumači analitičar.

Vidmarović smatra upitnom da bi Kinezi uopće Rusiji slali oružje.

“Mogu se oni voditi očuvanjem Rusije, treba im snažna Rusija. Mogli bi se postaviti ‘ako ste bacili naše planove, zašto onda mi ne bismo i tako postupili’. No, moramo imati u vidu da su Kinezi lukavi i pragmatični, a odluka o kojoj se priča je škakljiva i nezahvalna. Ako se to stvarno i desi, to je signal da Kina nema iluzija vezano uz SAD. I to bi bio potez koji je simbolično usmjeren protiv Amerike”, zaključuje Vidmarović.