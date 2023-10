‘Trupe su ušle kroz vrata zla’: Izrael otkrio svoje planove, Gaza je postala bojno polje

U noći s petka na subotu se pojačalo nasilje u Gazi, dok se istovremeno nastavljaju izraelski zračni napadi. Izvještaji iz Gaze govore o sve učestalijim eksplozijama, stanovnici su u strahu.

“Tijekom večeri čuli smo eksplozije, neke od njih glasnije nego inače, posljednje eksplozije prije manje od pola sata”, izvijestila je BBC-jeva dopisnica. Stanovnici Gaze suočavaju se s kontinuiranim bombardiranjem koje se čini intenzivnijim nego u prethodnim danima.

Izvješća također navode da su izraelski zrakoplovi gotovo neprestano vršili prelete iznad Ashkelona, grada smještenog oko 10 kilometara sjeverno od Gaze.

20:00 ‘Vrhovni cilj’ rata osigurati opstanak Izraela, kaže Netanyahu

Izraelski premijer obratio se medijima.

Jučer su trupe ušle u Gazu kroz “vrata zla”, kaže. “Vrhovni cilj operacije je “potpuno poraziti ubojitog neprijatelja i zajamčiti naše postojanje kao države”.

“Postoje trenuci u kojima se država suočava s dvije mogućnosti – postojati ili prestati postojati. Izrael čini sve što može kako bi izbjegao civilne žrtve”. Optužio je Hamas za ratne zločine. Zahvaljuje čelnicima sa Zapada, uključujući UK i SAD, što su stali uz njegovu zemlju.

“Borit ćemo se i pobijedit ćemo… ovo je misija našeg života.”

Gallant: Ovo neće biti kratak rat

Sada je red na ministra obrane Yoava Gallanta.

“U posljednja 24 sata prešli smo na sljedeću fazu rata”, kaže on. “Danas snage IDF-a manevriraju na relevantnim mjestima i snažno udaraju po sustavima Hamasa”, dodaje.

Ti napadi dolaze iz zraka, sa zemlje, ispod zemlje i s mora, kaže. Ministarstvo obrane ima “apsolutno povjerenje” u vojne dužnosnike zadužene za operaciju, kaže on.

Ponavlja da je Izrael u potpunosti spreman boriti se protiv svih prijetnji iz drugih zemalja. Zatim je govorio o situaciji s taocima.

“Imamo posla s novom realnošću”, kaže.

Kaže da osiguranje njihovog oslobađanja “nije sekundarna misija”, već od najveće važnosti.

“Ovo neće biti kratak rat, bit će to dug rat”, kaže on, okrećući se širem sukobu.

“Morat ćemo biti strpljivi, morat ćemo se izdići iznad svih izazova i poteškoća kao pojedinci kao kolektiv, kao vodstvo.”

19.30 Hamas zahtijeva od Izraela da oslobodi sve palestinske zarobljenike u zamjenu za taoce

Oružano krilo Hamasa objavilo je da je spremno osloboditi taoce zarobljene tijekom napada 7. listopada u zamjenu za sve palestinske zatvorenike koji se trenutno drže u izraelskim zatvorima.

19.15 UAE traže hitan sastanak UN-a

Ujedinjeni Arapski Emirati zatražili su u subotu od Vijeća sigurnosti UN-a da se sastane “što je prije moguće” nakon izraelskog prekida komunikacije u Gazi i njegove proširene kopnene operacije.

Vijeće od 15 članova moglo bi se sastati već u nedjelju, rekli su diplomati, a Ujedinjeni Arapski Emirati su zatražili da izvijeste šefa UN-a za pomoć Martina Griffithsa i Philippea Lazzarinija, čelnika UNRWA-e, UN-ove agencije koja pruža pomoć Palestincima, izvještava Reuters.

19.00 Tisuće propalestinskih prosvjednika izašle su na ulice Londona

Tisuće propalestinskih prosvjednika pohrlilo je u subotu na ulice Londona u nacionalnom “Maršu za Palestinu”, pozivajući na prekid vatre zbog izraelske ofenzive u Gazi.

Organizatori marša, Palestine Solidarity Campaign, rekli su u subotu poslijepodne da su se na maršu okupile “stotine tisuća” ljudi. Londonska metropolitanska policija nije objavila nikakve brojke vezane uz ovu povorku. U videosnimkama na internetu čulo se kako sudionici marša uzvikuju “odmah prekid vatre”.

Metropolitanska policija priopćila je da je uhitila osumnjičenika nakon što je jedan od policajaca napadnut dok je radio na propalestinskom skupu.

A suspect has been arrested on Whitehall after a Police Officer was assaulted.

The suspect is in custody and the Police Officer is being looked after by Police Medics, on route to hospital.

We will come back to you with an update on the Officer’s condition later on today. pic.twitter.com/D8kZfFnQAG

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 28, 2023