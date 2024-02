Trumpu kazna od 355 milijuna dolara: Njenu i sinovima zabranjeno vođenje poslova u New Yorku

Bivšem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, Donaldu Trumpu, njegovoj obitelji i tvrtki izrečena je danas kazna od gotovo 355 milijuna dolara zbog građanske prijevare u New Yorku.

Sudac Arthur Engoron odlučio je kazniti bivšeg predsjednika iznosom od 354,9 milijuna dolara nakon građanskog suđenja za prijevaru u New Yorku. Dodatno, Trumpu je zabranjeno vođenje poslova u New Yorku tijekom sljedeće tri godine, dok su njegovi sinovi Eric i Donald Jr. dobili slične zabrane na dvije godine. Trumpu i njegovoj tvrtki zabranjeno je podnošenje zahtjeva za kredite u bilo kojoj financijskoj instituciji u New Yorku tijekom tri godine, javlja Sky News.

Odvjetnica Donalda Trumpa, Alina Habba, nazvala je presudu “očitom nepravdom” te istaknula da je rezultat dugog politički motiviranog progona usmjerenog na “rušenje Donalda Trumpa”. Sudac Engoron prethodno je presudio da je bivši predsjednik preuveličao svoje bogatstvo u financijskim izvješćima kako bi sklopio poslove i dobio kredite.

Najavili žalbu

Državna odvjetnica New Yorka, Letitia James, koja je tražila odštetu od 370 milijuna dolara i zabranu poslovanja Trumpu, istaknula je važnost ove kazne koja bi mogla značajno ugroziti Trumpovo carstvo nekretnina, ključnog dijela njegove imovine.

Sudac Engoron, međutim, odlučio je povući svoju raniju odluku o “raspuštanju” tvrtki ključnih za Trumpovo poslovanje. Umjesto toga, postavit će nezavisnog nadzornika i direktora za usklađenost kako bi nadgledali Trumpove poslove. Sudac je naglasio da Trump i ostali optuženici “ne pokazuju spremnost priznati svoje pogreške” te ih opisao kao gotovo patološke u nedostatku kajanja i žaljenja. Trumpovi odvjetnici najavljuju žalbu, tvrdeći da je svjedočenje tijekom suđenja dokazalo nedostatak nepravilnosti, zločina i žrtava.