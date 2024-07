Trumpov tajni plan za Srbiju ugrožava i Hrvate: ‘Dobro je da smo se počeli naoružavati’

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Koliko će se svijet promijeniti nakon studenog i američkih izbora? To pitanje sve češće postavljaju brojni analitičari, ali i političari. Neizvjesnost je velika, iako je potpuno jasno da je oslabila američka moć. Pitanje svih pitanja je što bi se dogodilo da Donald Trump pobijedi, što je sve izvjesnije. Posebno je zanimljivo pitanje što bi se promijenilo na jugoistoku Europe, gdje je sve neizvjesnije. Odgovor smo potražili kod iskusnog hrvatskog diplomata, koji jako dobro poznaje odnose u ovom dijelu Europe i kojeg uvažavaju i europski političari i diplomati.

“Trumpova pobjeda donijela bi niz neizvjesnosti i na Balkanu, iako smatram da neće biti tako senzacionalne kako neki očekuju. To se prije svega odnosi na one koji podržavaju Ruse, dakle na Vučića u Srbiji, Dodika u BiH, ali i Viktora Orbana u Mađarskoj. Treba znati da svaki predsjednik ima svoj tim, a u njemu su u pravilu ljudi koji imaju iskustva u svjetskoj politici. Ako je Trump nepredvidljiv, ipak bi ga kočili drugi koji isto tako kreiraju američku politiku.” Ipak, naš sugovornik smatra da bi se u slučaju Trumpove pobjede mnogo toga stavilo na kocku, pogotovo ako Trump promijeni sadašnju američku politiku na Balkanu. “Sve vrijeme na to računaju Vučić i Dodik i srpski sateliti u Crnoj Gori, ali ja se na tu opciju ne bih previše oslanjao. Zaista bi bilo nevjerojatno da Amerikanci s novom administracijom odustanu od igranja glavne uloge na jugoistoku Europe i prepuste taj inače trusni dio svijeta ruskim interesima. To bi značilo da Amerika omogući Rusima, izravno ili neizravno, da zavladaju u istočnoj Europi, a meni se to čini nemogućim.”

Naš diplomat ukazuje na neke signale koji u posljednje vrijeme dolaze iz Srbije i Republike Srpske koji pokazuju da njihovi političari računaju baš na tu opciju. “Nekulturni i neobrazovani Milorad Dodik na kavanski način razgovara s veleposlanikom Amerike u BiH, vrijeđa ga i podcjenjuje. Zapravo želi pokazati “što mi možeš” na svoj primitivni način. Vučić to radi naoko vještije, ali isto tako želi pokazati da zapravo simpatizira Ruse i to potpuno otvoreno. Obojica znaju da je Europska unija sada slaba, da ništa ne može i nadaju se da će Trump, ako bude izabran, naći s njima zajednički jezik. Nije bez vraga što je Vučić dao Trumpovu zetu da napravi projekt za izgradnju ogromne, ali i beskrajno ružne zgrade u Beogradu. I time se želi zapravo umiliti Donaldu Trumpu.”

Neke smjernice

Pitamo hrvatskog diplomata što bi sve to značilo za Hrvatsku. “Možda ništa, a možda daljnju eskalaciju odnosa na Balkanu, koja bi se reflektirala i na Hrvatsku. Republika Srpska jako je blizu Hrvatskoj i ako tamo dođe do eskalacije, sigurno je da bi se to na neki način odrazilo i kod nas. Ne treba raditi paniku među ljudima, ali opreza nikad dosta. Dobro je da smo ponovno vratili vojni rok, da je Hrvatska vojska danas mnogo bolje opremljena nego prije jer nikad se ne zna što slijedi. Hoću reći, mi se ne trebamo bojati, ali moramo biti spremni za svaki scenarij.”

Što bi se moglo dogoditi ako Trump ponovno useli u Bijelu kuću? Odgovor nitko ne zna jer je Trump sada i mnogo stariji, a teško je pretpostaviti je li i pametniji. Jesu li godine u visokoj politici donijele i razum ili bi nastavio voditi najmoćniju zemlju na svijetu na isti način kao i tijekom prvog mandata? Hrvatski diplomat kaže da odgovor što bi bilo u slučaju Trumpove pobjede sada nitko ne zna. Može se samo pretpostavljati, a neke smjernice dao je naslutiti. Prije svega da s Europom neće imati odnose kakve je izgradio Joe Biden, što može biti i dobro i loše. Europi nije mnogo pomoglo slijepo slijediti američke interese iz više razloga. Sada je i potpuno jasno da rat u Ukrajini uz Ruse i Ukrajince vode i Amerikanci, a to iz dana u dan postaje sve opasnije. Europska politika je razjedinjena, nema pravih vođa, a nije nerealno očekivati da će u budućnosti još više nego sada svatko vući na svoju stranu. Kada bi se ostvarilo ono što neki predviđaju, da će Trump “napustiti” Europu i jednim je dijelom prepustiti ruskim interesima, došlo bi zaista do turbulencija koje je teško zamisliti. Prije svega, Rusima bi bila otvorena vrata za još neku ratnu avanturu kako bi Putin ostvario svoje ciljeve, što bi značilo destabilizaciju cijele Europe.

Sama Europska unija ovako kako danas izgleda više ne bi postojala, a tko zna bi li i Njemačka i Francuska ostale na istoj liniji.

Dvije stolice

Potresi na Balkanu brzo bi se proširili i na druge europske zemlje, a to sigurno nije u interesu Amerike, tko god je vodio. “Zbog svega toga mislim da se Vučić i Dodik prerano vesele. Jako sumnjam da će bilo koja američka administracija dozvoliti soliranje Srbije i dugo sjedenje na dvije stolice, što se sada tolerira. Ali, isto tako za mene je nezamislivo da bi Trump i njegovi ljudi tolerirali da Rusi bace sidro u Srbiju i okrenu tu zemlju sasvim na rusku stranu. Meni je nevjerojatno što se i do sada toliko toleriralo, pogotovo kada je Vučić složio novu vladu u kojoj je Aleksandar Vulin i drugi ministri skloni Rusima. Ili, točnije, produžene ruke Moskve. Vučića toleriraju što pleše malo prema Zapadu, a malo ili malo više prema Istoku i što Amerikanci procjenjuju da je nevažan u europskoj politici.”









Sve to je dovelo do stanja na Balkanu koje je zapaljivije nego prošlih godina. Do sukoba na Kosovu već bi došlo kada bi Vučić znao da neće biti američke vojne intervencije. “Po meni, srpski predsjednik računa na to da bi Trump zažmirio na jedno oko i dopustio da “Srbi srede stvari” i zato se sada vodi politika iz Beograda na način “toplo, hladno”. Isto tako Dodik računa da bi kaos u cijeloj regiji dao mogućnost Srbima da se odcijepe. Ali, to je naivno poimanje politike i u slučaju nepredvidljivog Trumpa. Teško da je takav scenarij uopće zamisliv i prije vidim da će prvo Dodik nestati sa scene, a Vučić nastaviti pokušavati sjediti na dvije stolice. Ako se odnosi u regiji zaoštre, više mu to neće biti moguće.”

Pitamo našeg diplomata kakvu bi ulogu igrala Hrvatska ako dođe do krize na Balkanu.









Ekonomska korist

“Jako je pametno s hrvatske strane da se ne miješa previše u odnose na jugoistoku Europe. Kada tamo ne može uvesti red EU, a Bruxelles i dalje šalje mnogo novca za taj prividni “mir”, ne vidim razloga da Hrvatska igra neku posebnu ulogu. Iskreno, da mogu odlučivati, Miloradu Dodiku nakon onih gnjusnih riječi o Hrvatima, uskratio bih mogućnost da više može doći u Hrvatsku. Njegovo vrijeđanje Hrvata i proglašavanje svih Hrvata genocidnim nije samo lupetanje jednog primitivnog polu-političara nego i signal da Dodikom, koji nije neki kapacitet, upravljaju drugi koji žele potpaliti odnose. A to se ne smije dogoditi. Mi moramo biti mnogo odlučniji u odgovorima našim istočnim susjedima, koji ionako ne žele neke civilizirane odnose.”

Pitamo našeg sugovornika treba li se Hrvatska pripremiti i za neke druge pritiske, osim verbalnih. Kaže da ne postoji strah od istočnih susjeda jer oni su preslabi za bilo što osim da vrijeđaju i viču. “Pozivaju se na Ruse, ali Rusi imaju mnogo više problema u Ukrajini da bi mogli bilo što pomoći “istočnoj braći”. Ostaju i Kinezi, koji su sve aktivniji u ovom dijelu svijeta, ali oni imaju cilj postići ekonomsku korist i smanjiti utjecaj Zapada na Balkanu. Ipak, ni Rusi ni Kinezi neće moći pomoći ni Srbima, a još manje bosanskim Srbima stvoriti novi kaos. Ni s Trumpom, a još manje s Bidenom ako ostane predsjednik. Sada je američka administracija zaokupljena drugim izazovima, prije svega na Bliskom istoku, oko Tajvana, odnosima s Iranom i Balkan ih previše ne zanima. Ali, Amerikanci neće nikome, a ponajmanje Rusima, dopustiti da ovdje igraju svoju igru.”

Sve to ukazuje da ne treba očekivati turbulencije samo na Balkanu ako pobijedi Trump. Ali, ako se bitno izmijeni odnos Amerike prema ujedinjenoj Europi, a zaoštre odnosi na Bliskom istoku i na Tajvanu, teško je prognozirati što bi se dogodilo.

Novi sukobi

“Ima raznih scenarija, od optimističkih do pesimističnih, ali i onih najcrnjih. Opet se sve vrti na pretpostavci da Trump trijumfira. Jedan od tih scenarija o kojima se priča i u Europi govori da bi novi predsjednik, u ovom slučaju Donald Trump, mogao računati na to da će prisiliti Vladimira Putina da zaustavi rat u Ukrajini u zamjenu da pojača utjecaj u istočnoj Europi. Od Slovačke do Mađarske, a onda do Srbije i Republike Srpske. Uostalom, i sada su tamo na vlasti oni koji blagonaklono gledaju na Putina i njegovu imperijalističku politiku.” Sve to ukazuje da će i naša diplomacija morati biti mnogo aktivnija i budno pratiti što će se sve događati u susjedstvu.

Naš sugovornik kaže da osobno ne vjeruje da ćemo izravno biti ugroženi, što god da se dogodi. “Nas sigurno neće moći ugroziti ni Srbi, ni itko drugi. Ali ne bi bilo ugodno ni da se u susjedstvu ponovno vode sukobi, pa radilo se i o Kosovu, a BiH da i ne spominjem. Nadam se da će prevladati razum jer nitko na Balkanu više ne može pobijediti ratom. Pokazat će se da ni Rusi neće pobijediti, bez obzira na sadašnje stanje u Ukrajini. A ponavljam, opreza ipak nikad dosta.”

Generator svekolikog kaosa u diplomaciji

Naš sugovornik krivi Zorana Milanovića što nije dopustio redovne zamjene veleposlanika i što će poslije studenog vjerojatno početi dugo odgađani proces rotacije veleposlanika.

“Neće naprosto biti spremni za moguće izazove koji ih čekaju, iako su naši karijerni veleposlanici dobro pripremljeni kada odlaze na nove dužnosti. Radi se o iskusnim diplomatima, ali i oni će trebati nekoliko mjeseci da se uhodaju.

Ako Trump zaista pobijedi i ako dođe do nestabilnosti u našem susjedstvu, bit će malo vremena da naša diplomacija odradi posao, a to jednostavno nije dobro. Već je sada jasno da je Milanovićevo prkošenje bilo nevjerojatno štetno i da posljedice mogu biti bolne. Neozbiljno je to Milanovićevo ponašanje jer i sada nemamo veleposlanika u Parizu, a mnogo se toga vrti oko Francuske.”

Hrvatska vojska je garant naše sigurnosti

Za iskusnog hrvatskog veleposlanika za Hrvatsku je glavno pravodobno reagiranje na sve događaje koji će slijediti. Nećemo biti u poziciji ni da se “skrivamo” iza EU-a ili NATO-a i morat ćemo mnogo aktivnije nastupiti na međunarodnom planu.

“Mnogo toga ovisi i o predsjedničkim izborima koji nas čekaju. Svima je jasno da sve naše institucije u ozbiljnim vremenima moraju funkcionirati, da nema mjesta improvizacijama i da nemamo više luksuz baviti se sami sobom. Pred nama su, bez obzira na to pobijedi li Trump ili Biden, ozbiljna vremena, kada treba voditi usuglašenu politiku u državnom vrhu. Nema više luksuza za dvije vanjske politike, predsjednik i premijer moraju se zajednički dogovarati. Uvjeren sam da će razum prevladati jer smo pred izazovima kakve nismo imali od Domovinskog rata i borbe za Hrvatsku.”