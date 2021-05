TRUMPOV MILIJARDER POVEZAN S GRABAR-KITAROVIĆ UZNEMIRIO VARAŽDIN Odjednom se pojavio na suđenju bivšem šefu smetišta koji si je isplatio milijune

Autor: Dražen Krajcar

Suđenje bivšem direktoru Piškornice, regionalnog centra za gospodarenje otpadom, Mladenu Jozinoviću, koje se ovih dana odvija u Varaždinu ne bi bilo nimalo neuobičajen događaj da se na sudu u Jozinovićevoj pratnji nisu pojavila dva teksaška biznismena, otac i sin Jeffory i Huntington Blackard. Lokalni mediji su, razumljivo, pokazali velik interes za dvojicu Amerikanaca koji iz prvog reda prate suđenje za nezakonitu isplatu milijunskog bonusa te lažnu diplomu prometnog fakulteta.

Novi šefovi

Iako su već neko vrijeme prisutni u Hrvatskoj, javnost malo zna o Blackardima. Znamo da je riječ o milijarderima koji su se obogatili u nekretninskom biznisu. Upravo se u njihovoj tvrtki Zero Global Waste, osnovanoj u Teksasu s uredom u Zagrebu, skrasio Mladen Jozinović nakon odlaska iz Piškorice. Osnivač Jeff Blackard postavio ga je za direktora hrvatske podružnice tvrtke te globalnog starijeg savjetnika, i to netom nakon izbijanja afere zbog koje je Jozinović izgubio čelnu poziciju u državnoj tvrtki Piškorica. Do koje mu mjere novi šefovi vjeruju, vidljivo je iz njihove pratnje na sudu, ali i iz toga što su mu potporu dali odmah nakon pokretanja kaznenog postupka.

Tada su teksaški otac i sin proveli pravnu analizu Jozinovićevih djela te došli do zaključka kako ništa sporno nije učinjeno. Upravo zato i jesu odlučili stati iza svojeg direktora koji u tvrtki Zero Global Waste ima priliku sudjelovati u razvoju inovativnih tehnologija kojima se otpad pretvara u gorivo kako bi se koristio u energanama. Pritom Jozinović povremeno komunicira i s poznatim zagrebačkim poduzetnikom Petrom Pripuzom jer njegovi američki vlasnici pokazuju interes za preuzimanje njegova poslovnog carstva.

Premda Blackard još nije ušao u vlasničku strukturu Pripuzovih tvrtki C.I.O.S. i Cezar, zagrebački poduzetnik imenovan je savjetodavnim članom uprave njegove tvrtke, u kojoj posluje i bivši republikanski senator Rick Santorum, što potvrđuje Blackardovu bliskost s donedavnim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Navodno je upravo Blackard povezao bivšu hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović s bivšim američkim predsjednikom. Time se osobno hvalio, tvrdeći kako je on organizirao posjet Grabar-Kitarović SAD-u, gdje se sretala s Trumpovim ljudima. Blackardovu bliskost s Trumpom potvrđuje i njegova prisnost s gospodarstvenikom Gentryjem Beachem, potpredsjednikom nacionalne kampanje bivšega američkog predsjednika.

Replika Supetra

Da je strastveno zaljubljen u našu zemlju, ovaj misteriozni poduzetnik potvrdio je prije nekoliko godina kada je u svojem Teksasu podigao repliku bračkog Supetra, a tada mu je osobno zahvalio njegov zagrebački prijatelj, pokojni gradonačelnik Milan Bandić. No, i bez prijateljstva s Bandićem, ovaj misteriozni poduzetnik koji je uznemirio duhove u varaždinskom kraju u Hrvatskoj se ima čime pohvaliti. Tako je, recimo, baš on trebao biti investitor gradnje čuvene Pašman rivijere s resortima i golf-terenom. Najavljivao je prije nekoliko godina ulaganja od oko 500 milijuna dolara, ali se priča zakomplicirala pri raspisivanju natječaja na koji se Blackard nije javio. Premda su mu lokalci nastojali izaći u susret pomicanjem roka za dostavu ponude, on se na investiciju nije odvažio, pozivao se na prevelik rizik zbog mogućih poremećaja na cijelom mediteranskom tržištu.

Taj je projekt tek jedna u nizu Blackardovih neuspjelih investicija u Hrvatskoj, a i njegova tvrtka u kojoj je Jozinović danas šef zapravo nije nešto čime bi se mogao hvaliti. Naime, Zero Global tijekom 2018. i 2019. godine nije zabilježio nikakve poslovne prihode, a zbog troškova je prve godine tvrtka završila u milijunskom minusu, dok je iduću godinu privela kraju s gubitkom od 1,65 milijuna kuna. Financijskog izvještaja za prošlu godinu nema, ali se zato u američkim medijima lako nalazi biografija ovog teksaškog poduzetnika rođenog u Peoriji u Illinoisu. Školovao se na Sveučilištu Northwestern, gdje je bio jedan od najboljih studenata u povijesti. Osim biznisa vezanog uz gospodarenje otpadom bavi se i nekretninama preko tvrtke Blackard Global, koja se bavi gradnjom većih i manjih stambenih objekata, poslovnih ureda, hotela, škola, marina i trgovačkih centara.

Luksuzni stan

U Hrvatsku je navodno došao na poziv poduzetnika Miljenka Bure, a ovdje se očito namjerava zadržati. Na internetskim stranicama Blackardove tvrtke navodi se kako je on međunarodni poslovni čovjek, a opisuje se i kao trgovac nekretninama te filantrop s tri desetljeća iskustva zahvaljujući kojem je izgradio poslovno carstvo teško više od dvije milijarde dolara. Misteriozni milijarder blizak Trumpu navodno je nedavno potpisao još jedan nedefiniran ugovor o investiranjima u Hrvatsku, a taj novi biznis planira širiti i na regiju surađujući s direktorom koji je nacionalnu slavu stekao isplatom milijunskih bonusa zbog kojih istražna tijela smatraju da je Piškornicu oštetio za gotovo 1,5 milijuna kuna.

Od tog je novca Jozinović navodno kupio nekretninu u središtu Vinkovaca, koja je opisana kao penthouse s četiri sobe, dnevnim boravkom, kuhinjom, dvjema kupaonicama i velikim balkonom. To je zdanje bivši direktor platio više od milijun kuna, odnosno točno onoliko koliko je iznosio njegov neto bonus. Dok je bio direktor Piškornice, Jozinović je zarađivao 18.500 kuna neto, a tijekom 2017. godine s računa Piškornice prvo si je isplatio jednokratnih 250 tisuća kuna bonusa, a nedugo potom i milijun kuna bonusa, dok je za 2018. godinu bio ugovorio 10 tisuća kuna honorarnih naknada mjesečno. Drugim riječima, svakog je mjeseca zarađivao oko 28.500 kuna, što je prema pisanju lokalnih medija tek dio afera ovog famoznog direktora koji se, bez obzira na pravosudnu trakavicu, ipak uspio snaći udružujući se s poduzetnikom s kojim je bila bliska i donedavna hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.









Varaždinski presedan

Putovi hrvatskih direktora, ali i hrvatskih političara očito su čudni, baš kao što je neobična biografija ovog tajkuna koji je preko bare stigao u Varaždin kako bi nazočio suđenju svojeg radnika. Presedan je to kakav se u Hrvatskoj ne viđa pa izaziva čuđenje lokalnog stanovništva koje se s ovime nikada dosad nije imalo prilike sresti.