TRUMP ZAPRIJETIO: Ne smire li guverneri prosvjede, šalje vojsku na ulicu!

Povodom nasilnih prosvjeda diljem zemlje već sedmi dan zaredom, a koji su krenuli nakon smrti Georgea Floyda, američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak navečer iz vrta Bijele kuće obratio se naciji.

Trump je održao kratak govor nakon kojeg nije odgovarao na pitanja novinara, a u kojem je zaprijetio da će, ne uspiju li guverneri pojedinih saveznih država suzbiti demonstracije, poslati vojsku na ulicu.

“Ja sam vaš predsjednik zakona i reda”, ustvrdio je Trump nazvavši sebe saveznikom svih mirnih prosvjednika. No, odmah potom krenuo je s mnogo oštrijim, kontroverznijim i prijetećim porukama kazavši da nacija treba sigurnost, a ne anarhiju.

“Snažno sam preporučio svakom guverneru da na ulice izvede dovoljan broj pripadnika Nacionalne garde kako bismo zadominirali na ulicama. Gradonačelnici i guverneri moraju uspostaviti prevladavajuću prisutnost pripadnika snaga reda na ulicama sve dok nasilje ne bude obuzdano. Odbije li neki grad ili savezna država poduzimati mjere potrebne za zaštitu života i imovine svojih stanovnika, ja ću angažirati američku vojsku i brzo im riješiti problem”, izjavio je Trump.

U neposrednoj blizini same Bijele kuće i u okolnim ulicama za vrijeme njegovog govora, policija je prema pisanju Reutersa, potpuno mirne prosvjednike nastojala rastjerati bacanjem suzavca i šok bombi te ispaljivanjem gumenih metaka.

Nakon govora, Trump je prošetao u društvu kćeri Ivanke i još nekoliko suradnika do obližnje crkve, koja je u ranijim nasilnim prosvjedima bila oštećena u požaru, i to prostorom s kojeg su netom prije uklonjeni mirni demonstranti, koji su navodno bili rastjerani baš da bi predsjednik mogao doći do crkve pred kojom je kratko pozirao držeći Bibliju u ruci.

Trump je inače večer prije zajedno s obitelji bio evakuiran u podzemni bunker.