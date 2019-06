TRUMP U SJEVERNOJ KOREJI! Prvi američki predsjednik kojemu je to uspjelo

Donald Trump i Kim Jong Un sastali su se u pograničnom selu Panmundžom i označili povijesni trenutak. Trump je, naime, prvi američki predsjednik koji je kročio na tlo Sjeverne Koreje.

Stigle su fotografije koje pokazuju da su se Donald Trump i Kim Jong-un susrelie i rukovali. Prelaskom u pogranično selo Panmundžom, gdje se održao kratki sastanak, Trump je postao prvi američki predsjednik koji je kročio na tlo Sjeverne Koreje, pišu svjetski mediji, prenosi Večernji list.

“Prešao sam granicu između dviju Koreja, ušao sam u Sjevernu. To mi je velika čast, napravili smo veliki napredak i započeli jedno prijateljstvo. Ja i Kim smo se susreli, cijenimo se i volimo još od prvog dana i to je jako važno. Kad sam postao predsjednik SAD-a, između naših zemalja bio je sukob. Sad je to bolje, velika mi je čast, ovo je povijesni trenutak”, rekao je američki predsjednik.

Ovo je prvi Trumpov posjet DMZ-u, a na jučerašnjem sastanku s južnokorejskim predsjednikom izjavio da će se sa Kimom rukovati i pozdraviti ga. Kim je u posljednji trenutak prihvatio poziv američkog predsjednika da se sastane s njim u DMZ-u, u vrijeme dok je približavanje dviju zemalja u zastoju zbog spora oko sjevernokorejskog nuklearnog programa. Trump je s južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom prethodno posjetio stražarsko mjesto na najsjevernijem dijelu južnokorejske strane DMZ-a, koje gleda na Sjevernu Koreju, gdje će razgovarati s američkim i južnokorejskim vojnicima.