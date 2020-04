TRUMP SABLAZNIO OBJAVOM: Izdao strašnu naredbu američkoj mornarici! Ovime zaoštrava odnose s Iranom!

Američki predsjednik Donald Trump putem svojeg Twitter profila poslao je oštru poruku Iranu, nakon što je prije tjedan dana poručio da će Iran platiti jako visoku cijenu ako napadne američke ciljeve u Iraku.

“Izdao sam naredbu američkoj mornarici da gađa i uništi sve iranske topovnjače ako ugroze naše brodove na moru”, napisao je Trump u utorak.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020