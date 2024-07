Trump sa zavojem na uhu stao pred oduševljenu gomilu: Cijela dvorana je vikala ‘borba’

Sa zavojem na jednom uhu, Donald Trump se trijumfalno vratio u javnost u ponedjeljak navečer na republikanskoj nacionalnoj konvenciji. Dočekale su ga tisuće pristaša dva dana nakon što je na njega pokušan atentat. Bivši američki predsjednik ušao je u kongresnu arenu u Milwaukeeju s podignutom šakom i uz zvuke izvedbe “God Bless the USA”.

Zatim je polako prošao kroz razdragano mnoštvo, neki su ga dočekali suznih očiju, prije no što je pozdravio ključne političke saveznike i članove svoje obitelji, uključujući troje svoje djece. Publika je na momente dizala šake i vikala: ‘Fight!’, što u prijevodu znači ‘borba’.

Republikanski kandidat za predsjedničku utrku u studenom jaše na valu političkog zamaha. S druge strane, Demokratska stranka dovodi u pitanje kandidaturu 81-godišnjeg Joea Bidena nakon lošeg rezultata u debati prošlog mjeseca, dok je Trumpov tim slavio nedavne pravne pobjede.

I have never seen Trump look this emotional and moved before

Hard to watch without tearing up after everything

America has your back, Donald Trump! ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/KMw008ZuM8

— Ashley St. Clair (@stclairashley) July 16, 2024